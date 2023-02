Stiri pe aceeasi tema

- Primarilor din Maramureș li s-a adus la cunoștința sa fie atenți la practicarea inadecvata a unor obiceiuri populare care poate sa aduca probleme serioase. Garda de Mediu Maramureș a și transmis, de altfel, o adresa catre toate primariile din județ. „Pentru prevenirea, reducerea și eliminarea impactului…

- Social Obiceiul incendierii anvelopelor auto și altor deșeuri in noaptea de “Lasatul secului” se poate “lasa” cu amenzi grele de pana la 45.000 lei februarie 23, 2023 12:09 Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman face un apel catre toti cetatenii și catre autoritatile publice locale pentru prevenirea,…

- 18 februarie: Mosii de iarna 2023. Tradiții și obiceiuri de Sambata Mortilor. Ce se da de pomana 18 februarie, Moșii de iarna 2023: Inainte de Lasatul secului de carne pentru intrarea in Postul Paștelui este Sambata Morților, potrivit tradiției creștine. In acest moment, ne amintim de parinti, bunici,…

- Boboteaza (Iordanul) – 6 ianuarie: la Boboteaza nu se spala rufe, apa sfintita luata acum are puteri miraculoase, ea nu se strica niciodata. La Boboteaza se sfintesc toate apele, iar preotul se duce la o apa unde va arunca crucea. Mai multi barbati se arunca in apa ca sa o aduca inapoi, iar cel care…

- Soborul Maicii Domnului, traditii si obiceiuri. In data de 26 decembrie, creștinii ortodocși sarbatoresc Soborul Maicii Domnului. Ce datini trebuie respectate in a doua zi de Craciun. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi importanta și ce tradiții sunt pastrate la loc de cinste. Soborul Maicii Domnului,…

- Craciunul la romani este o importanta sarbatoare religioasa. In satele romanești, unde tradiția se mai pastreaza femeile și barbații incep pregatirile cu mult timp inainte de aceasta sarbatoare. Barbații iși fac ordine in curte, curața grajdurile (locurile unde adapostesc animalele), iar femeile iși…

- Turiștii care au aterizat, joi, pe Aeroportul Internațional Bacau au fost intampinati de Ansamplul Busuiocul, cu un spectacol de tradiții populare. Articolul Turiștii, intampinați cu un spectacol de tradiții populare pe Aeroportul Bacau – VIDEO apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane!…