Sărbători la „gura sobei”? Sondaj: Trei români din patru își vor petrece vacanța de iarnă acasă Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar mulți romani și-au stabilit deja planurile pentru Craciun și Revelion. Mai ales ca nu sunt puțini cei care au stat, in ultima vreme, cu gandul la mult-așteptata vacanța de iarna, pe care sa o petreaca alaturi de oamenii dragi. Și in care sa mai dea uitarii problemele și […] The post Sarbatori la „gura sobei”? Sondaj: Trei romani din patru iși vor petrece vacanța de iarna acasa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

