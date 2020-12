Sărbători în perioada distanțării sociale: ghid de supraviețuire De multe ori, probleme noastre incep cand ne construim in minte proiecții false. Nu suntem nici primii, nici ultimii care cad prada miturilor despre sarbatori. Suntem obișnuiți sa ne imaginam Craciunul ca intr-un basm, ne desprindem proiecții dintr-o faimoasa reclama la bauturi racoritoare. Sarbatorile vin, dar cum vin și cum pleaca este o alta poveste… de iarna. In acest prezent pandemic care pare sa ne spuna ca nu am fost cuminți anul asta, Moșul ne aduce restricții și distanțari sociale. Oricat de mult ne-ar fi puse la incercare iarași reziliența și capacitatea de adaptare, trebuie sa ne amintim… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) atrage atentia ca, in perioada sarbatorilor de iarna, pot sa apara diferite produse destinate sanatatii care sunt falsificate sau contrafacute. "Nu va riscati sanatatea si banii pe astfel de preparate intrucat pot contine substante…

- (P) Ce industrii au succes in perioada Sarbatorilor de iarna? Am traversat cu toții un an dificil, de aceea, perioada Sarbatorilor de iarna vine ca o promisiune de veselie și o speranța ca lucrurile vor merge mai bine in lunile urmatoare. Este vremea în care oamenii încearcă să…

- Scrioare catre Moș Craciun: Modele cu cele mai frumoase și amuzante texte • Exemple de scrisori care ne pot ajuta sa compunem un text pentru Moș! Sarbatorile de Craciun se apropie iar odata cu ele sosește și Moș Craciun, așteptat de copii tot anul. In scrisorile pentru Moșul, cei mici... Articolul Scrisori…

- O eleva de la liceul Teoretic Carei are nevoie de voturile noastre pentru a caștiga Premiul cel Mare la concursul de desen cu premii “Santa Cambridge is coming to town”. Premiul cel mare este Un AN Gratuit de Cursuri Cambridge! Participantii trebuie sa dea like paginii Cambridge Centre din judetul lui…

- Maya Pop și Amedeo au lansat duminica „Colindele din București”, cover dupa bine-cunoscuta piesa „Strazile din București”, cantata de florianrus și MIRA. Acum este cel mai bun moment in care sa te lași invadat de emoțiile și de amintirile inspirate de perioada Craciunului, așa ca hai sa-i dam play!…

- In perioada 13 18 noiembrie, se vor acorda din fonduri externe neramburabile, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.Primaria Municipiului Constanta prin Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta anunta ca, in perioada 13 18 noiembrie, se vor acorda din fonduri externe neramburabile…

- SR Brasov a terminat turul campionatului pe pozitia a treia, cu 14 puncte obtinute in cele 9 partide disputate, avand 4 victorii, 2 rezultate de egalitate si 3 infrangeri. Antrenorul Liviu Nicolae a analizat prima parte a campionatului, declarand: „Tinand cont de situatia in care am inceput pregatirea…

- In plina criza epidemiologica, tot mai multe companii continua sa recruteze, cautand sa ocupe la fel de multe poziții ca inainte de epidemia de Covid-19. In perioada iulie-septembrie, numarul companiilor care au deschis poziții pe platforma de recrutare online BestJobs a crescut cu 20% fața de aceeași…