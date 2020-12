Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi strange randurile inaintea ultimelor doua meciuri oficiale din acest an, care se vor juca maine, acasa, de la ora 15:00, cu Academica Clinceni si duminica, de la ora 14:00, in deplasare, cu FC Hermannstadt. La conferinta de presa organizata ieri la club, capitanul echipei, Andrei…

- Politehnica Iasi va pleca in cursul serii de astazi spre Giurgiu, unde va juca sambata, in etapa a VIII-a a Ligii I de fotbal, cu formatia locala Astra. Gruparea ieseana, care va bifa azi ultimul antrenament dinaintea partidei, in Copou, va merge cu avionul pana la Bucuresti, unde va innopta. Maine…

- Politehnica Iasi a reluat luni antrenamentele dupa esecul la scor suferit sambata, 1-4 in disputa cu Sepsi Sfantu Gheorghe din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal. Dupa analiza disputei cu formatia din Covasna, echipa pregatita de Daniel Pancu a inceput sa pregateasca duelul cu Astra Giurgiu, din runda…

- Antrenorul formatiei Politehnica Iasi, Daniel Pancu, considera ca echipa sa porneste cu sansa a doua in partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, formatie construita, in opinia sa, pentru a se califica in play-off-ul Ligii I in acest sezon, potrivit Agerpres."Intalnim o echipa buna, construita pentru…

- Antrenorul formatiei Politehnica Iasi, Daniel Pancu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in partida cu FCSB, din cadrul etapei a 5-a a Ligii I, echipa sa este favorita, tinand cont de faptul ca adversara are lotul decimat de numarul mare de infectari cu coronavirus. "Imi doream foarte…

- Daniel Pancu (43 de ani) a apreciat astazi ca echipa pe care o pregatește, Politehnica Iași, este favorita in disputa cu FCSB, de duminica. Chiar daca vin dupa meciul cu UTA, unde au avut o deplasare foarte grea, fostul fotbalist al Rapidului considera ca echipa sa ar trebui sa profite de absențele…

- Revenita luni dimineata acasa, dupa un drum de peste 650 de kilometri facut cu autocarul, de la Arad, drum inceput duminica seara, imediat dupa finalul partidei cu UTA, din etapa a IV-a a Ligii I de fotbal, Politehnica Iasi a inceput sa se antreneze normal de ieri. Asta pentru ca marti dupa amiaza sedinta…