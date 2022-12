Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 13 decembrie a.c., activitati pentru prevenirea faptelor prin care se incalca normele legale in ceea ce priveste regimul materialelor explozive in cadrul Campaniei "Sarbatori in siguranta".,…

- Angajații Inspectoratului Județean de Poliție Iași desfașoara controale in locurile publice privind comercializarea și deținerea ilegala de artificii și petarde. Pana acum au fost primite 8 sesizari privind folosirea ilegala a petardelor, trei dintre acestea fiind din municipiul Iași și celelalte cinci…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat o ,,altfel" de activitate la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Tulcea. Si de aceasta data, elevilor le a fost pus in vedere sa adopte…

- In perioada 14 18 noiembrie 2022, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, au desfasurat activitati la mai multe scoli din judetul Tulcea, impreuna cu specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare…

- Soferii care au comis infractiuni rutiere au „intrat pe mana" politistilor pentru reintegrarea acestora in societate. La activitate au participat 23 de ieseni care au comis astfel de infractiuni. „La data de 25 octombrie, in cadrul programului «In siguranta la volan, Stop accidentelor!», politistii…

- Joi, 6 octombrie, Asociatia WorldStreet a fost in vizita la Colegiul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari din Nicolina, impreuna cu colegii de la Biroul de Prevenire si Analiza a Criminalitatii din cadrul Politiei Iasi si SMURD – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi. Tinerii au priceput…

- Angajatul care considera ca a fost concediat abuziv poate contesta decizia la instanța de judecata, in termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicarii. Despre drepturile pe care le aveți daca sunteți concediați și cum contestați decizia angajatorului aflați de la Lucia Pascaru, avocat in…

- In perioada 21 – 23 septembrie 2022, tinerii care invața la Liceul de Arte ”Regina Maria”, din Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” din Blaj precum și cei care invața la Școala Gimnaziala Micești au primit explicații de la polițiștii Biroului Siguranța Școlara și de la cei ai Compartimentului…