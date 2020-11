Sărbători de iarnă în pandemie. Ce recomandări face OMS Sarbatorile de iarna din 2020 vor fi atipice fața de anii anteriori din cauza pandemiei. Organizația Mondiala a Sanatații vine cu niște recomandari pentru perioada in care in mod normal participa la petreceri tematice de Craciun. Recomandarile OMS vin mai ales in contextul in care s-a constatat ca dupa petreceri se inregistreaza o creștere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. „Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem foarte tare sa fim cu familia noastra. Insa in unele cazuri, a nu avea o mare reuniune de familie este optiunea cea mai sigura”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa evitam petrecerile mari in familie de sarbatori, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ”Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem foarte tare sa fim cu familia noastra. Insa in unele cazuri, a nu avea o mare reuniune…

- Pe timp de pandemie, un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala „ce mai buna optiune”, a estimat ieri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres.„Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem sa fim cu familia noastra.…

- Un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala "ce mai buna optiune" pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Potrivit Mariei Van Kerkhove, responsabila cu gestionarea pandemiei in cadrul OMS, o celebrare…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat, luni, ca un Craciun in cerc restrans, fara o reuniune mare de familie, este, fara indoiala, „cea mai buna opțiune” in aceasta perioada de pandemie pentru majoritatea țarilor. Maria Van Kerkhove, oficial OMS pentru gestionarea pandemiei de coronavirus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat, luni, ca un Craciun in cerc restrans, fara o reuniune mare de familie, este, fara indoiala, „cea mai buna opțiune” in aceasta perioada de pandemie pentru majoritatea țarilor. Maria Van Kerkhove, oficial OMS pentru gestionarea pandemiei de coronavirus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat, luni, ca un Craciun in cerc restrans, fara o reuniune mare de familie, este, fara indoiala, „cea mai buna opțiune” in aceasta perioada de pandemie pentru majoritatea țarilor. Maria Van Kerkhove, oficial OMS pentru gestionarea pandemiei de coronavirus,…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- UNICEF atrage atenția ca din cauza schimbarilor pe care pandemia le impune in viata de zi cu zi, copiii si adolescentii se simt nelinistiti, izolati si dezamagiti. Dr. Lisa Damour – specialista in psihologia adolescenței, autoare de best-seller-uri și publicista a New York Times – a fost solicitata…