Sărbători de iarnă fără pomana porcului în meniu. Proprietarii de pensiuni taie din cheltuieli la mâncare Proprietarii de pensiuni din Covasna au fost nevoiți sa taie preparatele tradiționale din oferta de sarbatori pentru turiștii care vor sa viziteze zona pentru a ieftini pachetele turistice. Gradul de ocupare la pensiunile din Covasna este destul de mare, undeva la 85% in prezent, chiar daca prețurile s-au majorat. Pentru a tine lucrurile sub control, in masura in care se poate, proprietarii de pensiuni spun ca renunța la pomana porcului din meniu, pentru ca ii costa mult prea mult. „La capitolele rezervari de Craciun stam bine, gradul de ocupare e de cam 85%, iar pentru Revelion mai sunt locuri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea de Craciun 2022 și de Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Cum va fi vremea de Craciun 2022, de Revelion și Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Iarna abia incepe sa-și intre in drepturi, inca timid, iar temperaturile au inceput sa scada simțitor in toata…

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- Carnea de mangalița constituie noua atracție a romanilor pentru masa de Craciun, inclusiv pentru restaurante, chiar daca este mai scumpa. De sarbatori, producatorii anunța prețuri mai mari cu circa 10%. Clienții apreciaza carnea de mangalița, deoarece este mai sanatoasa decat alte produse din porc,…

- In ultimele luni, romanii s-au confruntat cu tot felul de creșteri ale prețurilor, indiferent ca vorbim despre produse alimentare, carburanți, facturi utilitare și lista poate continua. Deși dulciurile s-au scumpit cu 25%, comercianții au gasit soluția salvatoare. Cat costa o felie de tort in Romania,…

- Mesele de sarbatori ar putea fi mai sarace și mai scumpe. Agricultorii anunța prețuri duble pentru kilogramul de carne de porc. Scumpirile sunt cauzate in mare parte de facturile la energie, dar și de pesta porcina.

- Scumpiri exagerate la carnea de porc sunt anunțate de producatori pana de Craciun. Prețul acesteia s-ar putea chiar dubla, cu alte cuvinte va deveni un lux masa de sarbatori. Fermierii avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii energiei, a furajelor…

- Deși suntem abia la sfarșitul lunii septembrie, romanii pot decide inca de acum ce vor face de sarbatorile de iarna, asta pentru ca au aparut deja ofertele pentru Craciun sau Revelion. Intr-o stațiune cunoscuta din Romania, prețul pentru trei zile de vacanța, pentru o singura persoana, este de 3.400…

- De sarbatori, romanii ar putea plati dublu pentru carnea de porc. Fermierii anunța creșteri de preț din cauza scumpirii energiei, a furajelor si a pestei porcine africane. Romania mai produce doar 15% din consumul de carne de porc, informeaza Antena3. Mesele romanilor de sarbatorile de iarna ar putea…