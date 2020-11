Sărbători de Crăciun în pandemie: La ce restricții să ne așteptăm Ne uitam la creșeterea alerta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus și ne este din ce in ce mai clar ca sarbatorile de Craciun vor avea loc anul acesta in condiții speciale. Raed Arafat a facut mai multe precizari pe marginea acestui subiect. Secretarul de stat din MAI spune ca statul nu poate controla ce se intampla in spațiile private și nici nu poate intra in casele oamenilor pentru a impune reguli. „Unii au incercat sa denatureze declarațiile de la Guvern. Nu putem sa intram in casele oamenilor și sa spunem ce sa faca. Asta este raspunderea lor acolo. Daca tu vrei sa sarbatorești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

