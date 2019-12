Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a adoptat masuri speciale, valabile in minivacanțele de sarbatori, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și fluidizarea circulației, respectiv pentru buna desfașurare a evenimentelor publice și nu numai derulate in aceasta perioada. Autoritațile au acordat o atenție sporita…

- Doi metri cubi de cabina și un telefon conectat la internet, prin care iși pot auzi familia. Cu atat se mulțumesc de sarbatori șoferii de TIR plecați in cursa. Daca itinerarul stabilește ca Anul Nou, Paștele sau Craciunul trebuie petrecut intr-o parcare, o masa intinsa intre trei camioane, alaturi de…

- Sarbatorile nu mai inseamna de mult doar un brad impodobit si cateva cadouri. Cei mai multi dintre noi incearca sa transforme Craciunul intr-o poveste, chiar si acasa, cu ajutorul decoratiunilor.

- Colete pentru romanii din strainatate, de sarbatori Foto: Cristiana Sabau. De Mos Nicolae, românii care muncesc în strainatate primesc de la rudele lor din tara mâncare traditionala, de la produse proaspete din porc, la zacusca si muraturi de acasa. Autocarele firmelor…

- Anul acesta, Craciunul și Anul Nou pica in timpul saptamanii, iar bugetarii iși pot lega zilele libere de sarbatori de weekend-uri. Concret, de Craciun, bugetarii vor sta acasa pe 25 și 26 decembrie, respectiv miercuri și joi. Vineri, 27 decembrie, bugetarii vor trebui sa se intoarca la lucru.…

- O romanca din Slatina stabilita in Spania a impresionat zeci de mii de oameni prin gestul sau din ziua votului: si-a exprimat dorul de tara printr-un cantec interpretat chiar in sectia de votare.

- El Rumanol, un rapper de 32 de ani din Oradea, a ridicat, luni, in picioare publicul emisiunii “Spain’s Got Talent” (varianta spaniola a show-ului “Romanii au talent”). Melodia cu care romanul i-a convins pe jurați ca merita sa treaca in semifinala se numește “A fi spaniol” și vorbește despre identitatea…

- Biserica ortodoxa, ridicata de romanii din Alcala de Henares, Madrid, a primit premiul orașului pentru arhitectura. Juriul a recunoscut valoarea lacașului de cult și modul in care s-a integrat in peisajul urban din localitatea madrilena.