- Adormirea Sfintei Ana este praznuita in fiecare an pe 25 iulie. Sfanta Ana era din semintia lui Levi si a fost fiica Mariei si a preotului Natan din neamul lui Aaron. Acestia au trait in timpul reginei Cleopatra a Egiptului (69-30 i.Hr.). Preotul Natan a avut trei fiice: Maria, casatorita in Betleem,…

- "Acest pelerinaj de Florii este, cum spuneam si altadata, procesiune in comuniune si adunare in miscare. O multime de parohii, de manastiri se aduna si merg in procesiune, formand o icoana a comuniunii bisericesti a celor care au postit 40 de zile si se pregatesc pentru ultima perioada a postului Sfintelor…

- Traversam, incepand de astazi, Saptamana Patimilor. Sunt ultimele zile de post și rugaciune, inainte de Invierea Domnului. In fiecare seara, in bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe unice, din punct de vedere liturgic și duhovnicesc. Acestea povestesc evenimentele desfașurate in Saptamana Mare, pana…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in... The post Crestinii celebreaza astazi Floriile, care deschid perioada sarbatorilor de Paste. Aproape 1,8 milioane de romani…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi 28 aprilie, Floriile. Sarbatoarea marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți cei care poarta nume de flori.

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Sambata lui Lazar, cunoscuta și sub numele de Moșii Floriilor se sarbatorește, in acest an, de creștinii ortodocși, la data de 27 Aprilie. Sambata lui Lazar este sarbatorita inainte cu o zi de Intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim. Aceasta zi marcheaza trecerea de la Postul Mare la Saptamana…