- Tradiționalul festival Zilele Bacaului a fost anulat, din cauza dezastrului de pe strazile din oraș. Lucrarile care par sa nu se mai termine obliga municipalitatea sa amane pentru luna decembrie sarbatoarea orașului, desfașurata de obicei in jurul datei de 6 octombrie. Anunțul a fost facut de primarul…

- Guvernul Romaniei acorda pensionarilor cu venituri mici bani in plus in luna septembrie. Anunțul a fost facut de catre Adrian Caciu, aflat la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Afla in randurile de mai jos cum se vor repartiza sumele și la ce vor putea fi folosite.…

- Incredibil in ce situație se afla un maistru militar din Bacau, care a ajuns sa fie condamnat penal, din cauza unui bec furat din supermarket. Inițial, barbatul a fost iertat de procurori, care au decis sa renunțe la urmarirea penala, stabilind o pedeapsa de 30 de zile de munca in folosul comunitații.…

- Toți bugetarii, inclusiv poștașii, beneficiaza de o minivacanța cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului.Pensionarii care au ales sa primeasca banii prin Poșta Romana, vor aștepta poștașii incepand cu data de 1 pana pe 13 august la domiciliul lor.In cazul in care aceștia nu sunt gasiți la domiciliu,…

- Crește valoarea tichetelor de masa in Romania. De asemenea, persoanele care sufera de diagnostice grave vor primi mai mult sprijin din partea Executivului, a garantat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a vorbit joi, 27 iulie, despre noile masuri ale Guvernului, pe tema programelor din Sanatate, privind…

- Aproape 10.000 de oameni s-au racorit, duminica, la cel mai mare ștrand din Romania. Anunțul a fost facut de primarul Aradului, Calin Bibart Strandul este situat in spatiul incadrat de bucla Muresului, pe o suprafata de peste 20 de hectare de verdeata. Este al doilea strand ca marime din Europa situat…

- Lucrarile la „autostrada urșilor”, tronsonul lipsa din Autostrada A1 Sibiu – Nadlac, vor incepe in curand. Constructor este Dorinel Umbrarescu, care va incepe lucrarile și centura de sud a Timișoarei, acolo unde contractul cu Tirrena Scavi a fost reziliat. Șoferii care circula pe A1, tronsonul Nadlac…