Sarbatoarea Subcarpati la Arenele Romane: Program si reguli de acces

- Subcarpati reincepe intalnirile anuale cu fanii de ziua trupei, pe 1 decembrie! in cadrul Sarbatorii Subcarpati Sarbatorim la Arenele Romane (cort incalzit). Cumperi minim 4 bilete, ai reducere 25%. Cea mai mare grupare muzicala independenta din Romania, Subcarpati, s-a nascu la inițitiva lui Bean MC…

- O selectie a celor mai apreciate filme ale editiei din acest an a festivalului AStra Film vor fi proiectate, in premiera, la Chisinau. Programul special Astra Film Chisinau mai include proiectia filmului-eveniment „Transalpina - Drumul regilor”, de Dumitru Budrala, precum si un concert „Floare de…

- Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti. Concertul va avea loc indoor in cort incalzit. In deschidere vor urca pe scena Abalas si Serpentine. Pe 19 octombrie Tarja canta si la Cluj-Napoca in /FORM Space iar showul este sold out. Tarja Turunen este…

- Trupa finlandeza de metal, Lordi, canta pe 10 octombrie la Club Quantic din Bucuresti. Invitati speciali sunt Amalgama. Pe 11 octombrie ambele trupe vor canta si la /FORM Space din Cluj-Napoca, programul si regulile fiind aceleasi. Lordi ajung pentru prima oara in Romanai anul acesta! Cu o activitatea…

- IAN, cel mai influent artist al culturii urbane din Romania, urca pe scena Arenelor Romane pe 1 Octombrie, la cel mai hot eveniment de muzica trap de pana acum. Invitati speciali vor fi Floris si Oscar. 1. PROGRAM 19:00 – Open Doors 20:00 – Warmup 21:00 – IAN 2. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Invitati speciali ai showului vor fi americanii de la 10 Years. 1. PROGRAM Meet and Greet: 18:00* Open Doors 19:00 10 Years:…

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band canta pe 25 septembrie la Sala Palatului. Invitat special in recital cu un show de peste o ora este nimeni altul decat Mihai Margineanu! PROGRAM 19:00 – Deschiderea Portilor 19:30 – 20:30 – Margineanu 21:00 – … Goran Bregovic REGULI DE ACCES Accesul publicului…

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilitatea de se bucura de aceasta experiența concertistica…