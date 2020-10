Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administrasiei Nationale de Meteorologie, mercurul termometrelor a scazut, sambata dimineata, la Miercurea Ciuc, pana la minus 2,9 grade Celsius. Aceasta este cea mai scazuta temperatura inregistrata in aceasta toamna la nivel national. Potrivit meteorologilor, scaderea de temperatura s-a produs…

- Husana Husi – Sporting Liesti, 22 septembrie COMPETITIA KO… Fotbalistii huseni si-au aflat adversarul din urmatorul tur al Cupei Romaniei la fotbal. Dupa ce a trecut de CSM Vaslui (5-0), Husana Husi va intalni, pe teren propriu, pe Sporting Liesti, in turul doi al competitiei KO. Antrenorul echipei,…

- Copiii din comuna ieșeana Strunga au ajuns sa faca gradinița in praznicarul unde localnicii fac pomenirea morților. Dupa ce vechea gradinița, dar și școala din localitatea Crivești au fost inchise și demolate pentru a face loc altei cladiri noi, autoritațile din Primaria Strunga au decis ca lecțiile…

- EMOȚIONANT… Ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, a avut un motiv in plus pentru care a venit cu drag la Barlad: a dezvaluit ca in acest oraș și-a efectuat stagiul militar in urma cu 34 de ani. Deși a venit la Barlad cu un motiv foarte serios, acela de a discuta despre accesarea fondurilor europene…

- PRINS… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie moldoveana cautat de autoritatile din Spania pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri și contrabanda cu tigari. Astfel, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a…

- A inceput cel mai atipic an școlar din istorie. Sute de elevi vasluieni s-au reunit astazi in școli, alaturi de profesorii lor, in condiții cu totul speciale. Pentru prima data in istorie, au lipsit festivitațile de deschidere, insa au fost omniprezente maștile de protecție, care mai de care mai haioase…

- Patru indivizi au fost pedepsiți de judecatorii ieșeni, dupa ce au fost acuzați de comiterea unor infracțiuni. Unul dintre cei 4, Petrica Florea, a fost condamnat și pentru ca a ucis in bataie un iepuraș. Magistrații le-au aplicat pedepse cu suspendarea executarii celor 4 inculpați Caz unic in Romania!…