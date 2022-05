Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea de 1 mai este asociata cu Vama Veche, unde va fi polul distracției. Mii de turiști și-au facut rezervari, din timp, la pensiunile și vilele din sat pentru a scapa de problema cazarii intr-o perioada aglomerata. Dupa cum arata fluxul live difuzat de portalul WebcamRomania , primii vamaioți…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa acorde protectie temporara persoanelor care fug de razboiul aflat in desfasurare in Ucraina si aleg sa paraseasca tara, precum si un permis de rezidenta, acces la un loc de munca si la asistenta sociala in cadrul blocului european, relateaza Reuters. Noua legislatie,…

- Comisia Europeana pregatește interzicerea pe piața Uniunii Europene a produselor obținute prin munca forțata. Conform unui comunicat al CE , Cele mai recente cifre arata ca munca decenta nu este, deocamdata, o realitate pentru multe persoane din intreaga lume și ca mai sunt inca multe de facut: 160…

- Deputații AUR de Suceava, Dorel Gheorghe Acatrinei și Florin Pușcașu, i-au solicitat ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, sa ia masuri urgente pentru eliminarea inechitaților salariale din sistemul bugetar, dar și sa aplice principiul „la munca egala și funcții similare sa ...

- „Ma bucura decizia premierului de a merge la Bruxelles cu ministrul Muncii. Este posibil sa avem o majorare la toate veniturile: și pensionari, și bugetari, și in privat. Ne-am angajat ca oamenii sa traiasca mai bine și sa gasim soluții. Sunt discuții in acest moment, suntem intr-o coordonare economica.Lasați-ne…

- Parohia Ortodoxa Santana II, Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, cu sediul in localitatea Santana, Str. Muncii, Nr. 53C, jud. Arad, organizeaza licitație in vederea adjudecarii lucrarilor...

- Spirite incinse in PNL! Ieșirea premierului Nicolae Ciuca in favoarea ministrului Muncii, Marius Budai, a starnit nemulțumiri in randul liberalilor, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Mai mulți liberali ii reproșeaza premierului Ciuca ca in cazul ministrului Energiei Virgil Popescu nu…

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat marți, la Parlament, ca membrii cabinetului sau au discutat cu președintele Klaus Iohannis pe tema sistemului de pensii din Romania și despre posibilitatea renegocierii PNRR. Premierul a ținut sa precizeze ca nu s-a luat o decizie in acest sens. Declarația sa are…