Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 8 noiembrie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. In aceasta zi este bine sa implinim cele mai importante traditii pentru a atrage spor si sanatate in viata familiei.

- Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail.

- Sarbatoarea inchinata Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, are o insemnatate aparte in cadrul Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului. In primul rand, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt reprezentați pe Stema Oficiala a Episcopiei Ortodoxe Romane…

- Duminica, 08 noiembrie (a XXIV-a dupa Rusalii și sarbatoarea inchinata Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia hramului.…

- Tradiții și obiceiuri. De Sfantul Dumitru afli cum va fi iarna In credinta populara, anul este impartit in doua anotimpuri: vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe "incuie" iarna si infrunzeste intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. Exista credinta ca, in…

- Creștinii ortodocși din Romania o cinstesc in data de 14 octombrie pe Sfanta Parascheva. Un pelerinaj cu zeci de mii de creștini se organiza in fiecare an la Iași, locul unde se afla moaștele Cuvioasei Parascheva, de peste 300 de ani. In acest an, din cauza pandemiei pelerinajul a fost anulat. Cunoscuta…

- Acum doi ani a intrat in vigoare Legea Ambroziei (Leg. 62/2018) prin care autoritațile locale sunt OBLIGATE sa combata de urgența aceasta bruiana, extrem de periculoasa, daca crește pe domeniul public. Din pacate este al doilea an consecutiv in care cei care ar trebui sa-și faca treaba și sa starpeasca…

- Credincioșii ortodocși il sarbatoresc in 30 august pe Sfantul Alexandru. Cunoscut ca protector al barbaților sau al oamenilor, Sfantul Alexandru a fost episcop la Constantinopol, in timpul imparatului Constantin cel Mare (313-337). Potrivit tradiției populare, in aceasta zi nu este bine sa-ți vorbești…