- In arealul atat de pitoresc al Castelului ,,Ghika”, din comuna Dofteana – Bacau, a avut loc, duminica, 23 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului ,,Dansul Ielelor”, singurul din Romania care se desfașoara pe domeniul unui castel și care precede Sarbatoarea Sanzienelor, din ziua de 24 iunie. Evenimentul…

- Prozatorul pentru cei mici, poetul si traducatorul, cel ce imparte ziua de nastere (14 iunie 1932, Grinauti, judetul Balti) cu Vasile Alecsandri (14.06.1818, Bacau) ramane, din 21 iunie 2024, o amintire durabila in memoria iubitorilor de literatura pentru copii. Si nu doar pentru conationali, ci si…

- In timp ce lumea lenevește dupa alegeri sau urmarește cu sufletul la gura meciurile de la Campionatul European, situația politica mondiala devine tot mai tensionata. Nervozitatea palpabila in spațiul euro-atlantic a fost amplificata de recentele vizite ale președintelui rus Vladimir Putin in Coreea…

- Locotenent aviație in rezerva Vasile Botomei, doctor in drept, a inaintat o plangere penala impotriva membrilor Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT). Plangerea, formulata in data de 23 iunie 2024, ii acuza pe membrii CSAT de comiterea infracțiunii de inalta tradare naționala. In centrul acestei…

- Niciun obstacol nu l-a putut opri pe Tudor Mihai Margasoiu din drumul catre titlul de campion național. Și obstacole au fost. Ce-i drept, specifice probei. Weekendul trecut, atletul antrenat de Carmina Gorgan la CSM Bacau s-a impus in proba de 2000 metri obstacole masculin cu ocazia Campionatelor Naționale…

- Doua turiste, care s-au rasturnat cu ATV-ul intr-o vale de langa un drum forestier din stațiunea Slanic Moldova, au fost salvate, in aceasta dupa-amiaza, de jandarmii montani, salvamontiștii bacauani și echipajul medical. In timp ce se plimbau pe drumul forestier ce duce catre Monumentul Cireșoaia din…

- Poate ca cei mai mulți dintre bacauani, tineri sau mai puțin tineri, il cunosc pe Constantin Calin ca un rebutabil jurnalist, atat in presa scrisa, cu precadere, dar și la catedra. A fost ziarist cultural, mulți ani la revista ATENEU, redactor, redactor șef adjunct, redactor șef, dar și in presa cotidiana,…

- Cu venirea caldurii și creșterea vegetației, Serviciul Municipal de Utilitați Publice din Bacau anunța o acțiune de stropire impotriva țanțarilor și a altor insecte de disconfort, programata pentru luni, 29 aprilie 2024, incepand cu ora 21:00. Locațiile vizate pentru stropire includ Parcul Gheraiești,…