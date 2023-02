Sărbătoarea celor ce servesc Sarmalele Reci de 30 de ani! Formația se aniversează cu un mare festin muzical Sarmalele Reci se dovedesc la fel de savuroase și dupa 30 de ani! Formația datorita careia generații de tineri au prins drag de rockul romanesc ii invita pe cei ce s-au hranit cu melodiile lor de istorie, la un ”praznic” aniversar. Sunt 30 de ani de cand ”Sarmalele” au servit teme emblematice precum ”Țara te vrea prost” ori ”Prostia-i la putere”, dar și ”Violeta” și ”N-ai nimic pe sub tricou”, ”Mamelor”, ”Gașca de la bloc”, ”Maniac”, ”La televizor”, ”Șprit de vara” ori ”Telefonul nu mai suna”. Chiar din anul apariției sale pe scena muzicala, Sarmalele Reci s-a dovedit una dintre cele mai populare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume a laudat-o pe Adelei Popescu, care a pus mereu familia inaintea emisiunii sale de la Pro TV. Vedeta a luat pauza de la pupitrul emisiunii ”Vorbeste lumea” de fiecare data cand s-a lovit de provocari in viața de mama, in ciuda faptului ca postul sau a fost unul la care au ravnit mereu alte…

- Duminica, 5 februarie, a avut loc a 65-a ediție a galei Grammy Awards, la Los Angeles. A fost seara in care Beyonce a doborat recordul celui mai premiat artist din istoria galei. Harry Styles a castigat premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, in timp ce Samara Joy a fost desemnata „cel mai…

- Veste buna pentru șoferii din București! Vor putea plati parcarile din aplicație sau cu telefonul. Acum, șoferii din Capitala nu vor mai avea de ce sa nu plateasca parcarile, astfel ca ele se vor putea plati foarte ușor. Iata ce anunț despre parcari a facut Primaria din București!

- Cum poate caștiga un poștaș venituri de 6000 de lei pe langa salariul de 2000 de lei. Ce spune directorul Poștei Romane Aproximativ 1.000 de postasi din tara isi suplinesc veniturile prin sistemul de bonusare, a spus directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, vineri, la Alba Iulia. Acesta…

- Dupa ce a terminat filmarile pentru show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, Adela Popescu a decis sa ia o pauza de la televiziune. Prezentatoarea de la PRO TV nu știe daca se va mai intoarce la „Vorbește lumea”. Adela Popescu a decis sa se retraga o perioada din televiziune, dupa ce a terminat filmarile…

- Iulian Juncanaru, un renumit doctor stomatolog din Bucuresti, a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Familia sa si colegii de la clinica dentara la care lucra au confirmat tragicul eveniment. Iulian Juncanaru a fost prezent in 2020 in sezonul 8 al popularului show culinar „Chefi la Cutite”,…

- ”Peste doua saptamani vom deschide urmatorul magazin Kaufland, in Domnesti, al 159-lea al retelei. Acolo vom avea 100 de angajati, la fel ca in magazinul deschis acum”, a declarat Valer Hancas, directorul de comunicare al Kaufland Romania si Republica Moldova. Potrivit acestuia, 80% din ponderea producatorilor…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare, Adela Popescu a anunțat ca a ramas singura cu cei trei copii pe care ii are. Radu Valcan, soțul ei, va petrece o luna in Thailanda, la filmarile emisiunii „Insula iubirii”, sezonul 7. Nu este pentru prima oara cand cei doi sunt departe unul de altul, așa s-a…