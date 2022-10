Sărbătoarea Artelor Moderne, ediția a X-a Proiectul „Sarbatoarea Artelor Moderne”, ediția a X-a, organizat de Asociația Culturala „Armonie și Culoare” și cofinanțat de Consiliul Județean Bacau are ca scop promovarea copiilor cu aptitudini artistice spre evolutia lor pe planul maiestriei artistice. Valoarea totala a proiectului este de 40.499,83 lei: 4.454,98 finanțare proprie și 36.044,85 lei cofinanțare Consiliul Județean Bacau prin Programul […] Articolul Sarbatoarea Artelor Moderne, ediția a X-a apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 26 octombrie, s-a realizat o ședința de lucru cu directorii tuturor unitaților de invațamant din județul Bacau, care a vizat punerea la punct a unor aspecte ce privesc „Programul pentru scoli al Romaniei 2017 – 2023”, program finanțat de Consiliul Județean Bacau, in cadrul caruia mai mult de 60.000…

- La Moinești s-au dat in folosința trei case protejate, construite in cadrul unui parteneriat intre Consiliul Județean Bacau și Primaria din localitate, proiect derulat prin POCU, cu o valoare totala de 5,6 milioane lei. „Astazi, alaturi de primarul orașului Moinești – Valentin Vieru, consilierul județean…

- Cea de-a treia ediție a Turului Colinelor și-a consumat uvertura sambata, in centrul Bacaului, cu ocazia probei Criterium. Competiția de ciclism organizata de ACS Sport Academy Bacau și finanțata de Consiliul Județean Bacau a avut și in acest an o mare priza atat la public, cat și la participanți, proba…

- In comuna Asau, are loc, la finele acestei saptamani (8 – 9 octombrie), cea de-a șaptea ediție a Festivalului de folclor ,,Zestrea”, eveniment organizat de Primaria Asau, in parteneriat cu Asociația Culturala ,,Ca La Noi” și Consiliul Județean Bacau (CJ). In acest an, programul manifestarilor este unul…

- Consiliul Județean Bacau a aprobat, in ședința de miercuri, exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpararea Castelului Ghika din Comanești. Ședința s-a desfașurat online iar votul in favoarea achiziționarii castelului a fost unanim: toți cei 32 de consilieri au votat „pentru”. Consiliul Județean…

- Deschiderea Stagiunii Muzicale 2022-2023 In aceadsta seara, de la ora 19.00, la Catedrala Catolica „Sf.Petru și Paul” are loc „Deschiderea stagiunii muzicale 2022-2023”. Programul muzical este deopotriva profund și emoționant: Josef Rheinberger – Concertul nr. 2 pentru orga și orchestra in sol minor…

- In splendidul decor autumnal al stațiunii Slanic-Moldova, la Ferma ,,Stana Dacilor” (Muntele ,,Bolovanu”) va avea loc, in perioada 7 – 9 octombrie, cea de a șaptea ediție a sarbatorii de toamna ,,Ravașitul Oilor”, care marcheaza incheierea ciclului pastoral prin coborarea oilor de pe munte. Cu acest…

- Zilele trecute s-a dat startul celei de-a cincea ediții a festivalului de arta urbana bacauan, ZIDART. Galeria de arta stradala a orașului se va extinde anul acesta in cartierul Nord prin implementarea a unsprezece noi lucrari de mari proporții. Misiunea de a „umple orașul de culoare” este mai aproape…