Sărbătoarea Anului Nou nu a fost întotdeauna marcată în data de 1 ianuarie Sarbatoarea Anului Nou nu a fost intotdeauna marcata in data de 1 ianuarie. Exista inregistrari care sugereaza ca prima celebrare a Anului Nou a avut loc in Mesopotamia, in aproximativ anul 2000 i.Hr. Inițial, evenimentul era sarbatorit in jurul echinocțiului de primavara, in mijlocul lunii martie. O varietate de alte date legate de anotimpuri au fost, de asemenea, folosite de diverse culturi antice. Egiptenii, fenicienii și persanii iși incepeau noul an cu echinocțiul de toamna, iar grecii il sarbatoreau la solstițiul de iarna. Calendarul roman timpuriu: In 1 martie incepea anul nou Calendarultimpuriu: In 1 martie incepea anul nou Calendarul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

