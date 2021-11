Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania susțin „ferm” introducerea Certificatului Verde ca masura de protecție la locul de munca, atat pentru angajați, cat și pentru persoanele cu care aceștia vin in contact. Din acest motiv, USR va cere in Legislativ „aplicarea nediscriminatorie a Certificatului Verde…

- Se apropie sarbatoarea Sfantului Andrei, cand toți cei care ii poarta numele iși serbeaza ziua de naștere. Pe ce data din noiembrie este Sfantul Andrei? Sfantul Andrei este celebrat in fiecare an la data de 30 noiembrie in fiecare an. Sarbatoarea este una speciala pentru romani, pentru ca Sfantul Apostol…

- Vești bune pentru salajeni și alte milioane de romani! Prețul la energie electrica va fi cel de anul trecut! Prețul la gaze naturale se plafoneaza la 0.37 lei / Kwh! In ciuda situației politice complicate, PNL a reușit sa adopte masuri prin care sa ținem facturile in frau, iar de acest lucru vor beneficia…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR: Dreptate pentru persoanele care activeaza sub forma de PFA Inițiativa legislativa privind recunoașterea vechimii in specialitate, a persoanelor care iși desfașoara activitatea economica sub forma de PFA, a fost aprobata in aceasta saptamana in Senatul…

- Acoperamantul Maicii Domnului este o sarbatoare importanta praznuita pe 1 octombrie. Este o zi in care se face pomenire de o minune petrecuta in biserica Maicii Domnului din Vlaherne (Constantinopol), in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911). Potrivit crestinortodox.ro, intr-o noapte, pe cand…

- Camera Deputatilor a decis, marți, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii.La finalul votului s-au inregistrat 264 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 11…