Stiri pe aceeasi tema

- Emyr Humphreys, prolific scriitor si dramaturg galez considerat „gigant al culturii secolului 20” de unul dintre biografii lui, a murit la varsta de 101 ani, informeaza BBC, potrivit News.roHumphreys a scris peste 20 de romane inainte de a se retrage din activitate la varsta de 90 de ani.…

- Lina Medina a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a devenit cea mai tanara mama din istorie, nascand, la data de 14 mai 1939, la varsta de numai 5 ani, 7 luni și 21 de zile. Cum arata acum fetița care a nascut la varsta de 5 ani Astfel, cazul copilei din Peru a sfidat […] The post Cum arata acum fetița…

- Dixie Krauser, o figura legendara a rock-ului romanesc, implineste astazi frumoasa varsta de 61 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Multi Ani! Artistul s-a nascut in 24 septembrie 1959 in Timisoara si face parte dintr-o familie cu tradiție din orașul nostru, un adevarat brand in perioada interbelica…

- Unul dintre cei mai cunoscuți actori ai teatrului romanesc a incetat din viața la varsta de 93 de ani. Alexandru Mereuța, cel mai longeviv actor al Teatrului de Stat Constanța, și-a luat adio de la scena vieții, anunța instituția de cultura.”Astazi ne desparțim, cu regrete și cu duioase amintiri,…

- Ronald Bell, unul dintre membrii fondatori ai grupului pop Kool & the Gang din anii 1970 - 1980, a murit la varsta de 68 de ani, potrivit BBC, potrivit news.ro.Nascut la Youngstown, in Ohio, in 1951, Ronald Bell era cunoscut si dupa numele sau musulman, Khalis Bayyan.El a infiintat trupa…

- Actorul Sebastian Stan, nascut la Constanta, implineste astazi 38 de ani. Are dubla cetatenie ndash; americana si romana.Sebastian Stan n. 13 august 1982, Constanta, Romania este un actor american de origine romana, cunoscut pentru rolul sau, ca Soldatul iernii, in Universul Cinematic Marvel. In filmografia…

- Barbatul in varsta de 39 de ani, refugiat din Rwanda, a recunoscut ca este responsabil de incendierea Catedralei Sf. Petru si Paul din Nantes. Acesta risca 10 ani de inchisoare și 150.000 de euro amenda, potrivit unui procuror, citat de Euronews.Barbatul in varsta de 39 de ani, care lucra…

- Fotografia a venit insotita de un mesaj, in care actrita le-a marturisit internautilor faptul ca sedinta foto a avut loc chiar pe terasa casei, la scurt timp dupa ce si-a leganat copilul de doar doua luni. Citeste si: Dana Rogoz a nascut. Mesaj emotionant si prima poza cu bebelusul pe Facebook…