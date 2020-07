Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Ciprian Paroș, solistul trupelor timișorene The Case și Kings Are Overrated, implinește astazi 31 de ani, ocazie cu care – alaturi de ceilalți melomani – ii uram și noi un sincer „La Mulți Ani!” The Case este o formatie de rock alternativ din Timisoara care si-a facut debutul in primavara anului…

- Primarul din Lugoj, Francisc Boldea (PSD), a lansat un atac dur la adresa contracandidatului sau si a doi jurnalisti locali. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul ii acuza pe cei trei ca sunt olteni si vor „sa puna laba si amprenta olteneasca pe un oras banatean”. Iesirea primarului din…

- Cercetatorul Laszlo Toro a fost Licentiat in Fizica, specialitatea Fizica corpului solid, la Universitatea din Timisoara, promotia 1978. Laszlo Toro a murit la varsta de 66 de ani. Cercetator stiintific din 1985, cercetator stiintific principal gr.III (din 1990), doctor in fizica din…

- Asteptarea a luat sfarsit! Institutul Francez din Romania isi redeschide treptat mediatecile din toata tara si reincepe proiectiile de cinema la Bucuresti, respectand toate reglementarile in vigoare. Cinema in aer liber In asteptarea redeschiderii salii de cinema Elvire Popesco, curtea cladirii istorice…

- Adi „Baciu“ Igrisan, solistul formatiei timisorene Cargo, implineste astazi 48 de ani, ocazie cu care ii uram „La Multi Ani”! Vocea indragitei trupe care cu doua zile in urma a susținut primul concert de dupa pandemie in Timișoara in Piața Libertații s-a apucat de muzica la varsta de 13 ani. Ambitia…

- Ziua Europei are o semnificație aparte in familia trupei timișorene JazzyBIT, avand in vedere faptul ca astazi pianistul Teodor Pop implineste 36 de ani, ocazie cu care și colectivul Pressalert.ro ii ureaza un sincer „La Multi Ani!” Component al trupelor timișorene JazzyBIT și Quo Vadis, artistul s-a…

- Erlend Krauser, fostul chitarist al formației Phoenix a lansat un videoclip inedit care subliniaza virtuozitatea binecunoscultului artist nascut in Timișoara, compoziția sa fiind distribuita pe canalul de Youtube al firmei Kemper Amps. „Suntem incantați sa va prezentam un nou videoclip cu incredibilul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Timisoara, ca profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19, precizand ca acesta nu mai este nici membru al comisiei. ‘Domnul profesor Streinu-Cercel era…