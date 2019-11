Stiri pe aceeasi tema

- Viena intra in febra sarbatorilor de iarna. In capitala austriaca s-a deschis targul de Craciun. Peste 2.000 de beculețe LED de pe bradul amplasat in fața primariei s-au aprins in cadrul ceremoniei de deschidere, sub privirile a sute de oameni adunați.

- Astazi este o mare sarbatoare in calendarul ortodox, ziua in care sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Ca la fiecare astfel de sarbatoare, traditia vorbeste despre unele lucruri care trebuie facute si despre altele la care credinciosii ar trebui sa se abtina. Circa 1,3 milioane de credinciosi…

- Pe data de 26 octombrie, este mare sarbatoare la romani. Creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Ilie, aceasta fiind ultima sarbatoare a toamnei. In aceasta zi importanta, credincioții merg la Slujba de la biserica și renunța la trebuirile gospordarești.

- Intre cei mai impatimiți crescatori de animale din speciile ovine și vaci de lapte din județul Teleorman se numara și medicul veterinar Florin Raduț, din comuna Zambreasca, nimeni altul decat fiul actualului primar al comunei Zambreasca, Marin Raduț. Primarul comunei Zambreasca, Marin Raduț, este de…

- In fiecare an, pe data de 14 octombrie, crestinii ortodocsi au o mare sarbatoare! Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ca fiind ocrotitoarea Moldoveni, este trecuta cu cruce rosie in calendar.

- Una dintre cele importante sarbatori creștin ortodoxe, dedicate Maicii Domnului se sarbatorește in fiecare an, in data de 1 octombrie. Acoperamantul Maicii Domnului este prima sarbatoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2019, care abunda in tradiții și superstiții. Iata…

- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 10.50 ți marcheaza inceputul toamnei astronomice. La echinocțiul de toamna Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele doua puncte in care ecliptica intersecteaza ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egala cu noaptea și va descrește…

- In 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim…