Sărbătoare mare: Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă Sarbatoare mare azi, 5 noiembrie, pentru toți creștinii ortodocși, de Sambata Morților sau Moșii de toamna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc pe cei dragi care au trecut pe lumea cealalta. „Mosii de toamna” sunt pomeniți in prima sambata din noiembrie in fiecare an. In biserici au loc slujbe si se impart […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta sarbatoare este extrem de importanta pentru romani și mai poarta numele de Sambata Morților. Conform calendarului creștin-ortodox, anul acesta, Moșii de toamna se vor sarbatori pe data de 5 noiembrie, chiar inainte de postul Craciunului. Cu toate acestea, sunt puțini care știu ce se da de pomana…

- In fiecare an, in calendarul crestin ortodox se pomenesc Mosii de toamna sau Sambata Mortilor. Sarbatoarea are ca scop pomenirea celor dragi, care au plecat dintre noi, insa pe care nu i am uitat. Preotii savarsesc Sfanta Liturghie si se roaga, citind numele tuturor mortilor trecuti in pomelnice.Anul…

- Superstiții de Moșii de toamna 2022. Aceasta sarbatoare mai este denumita in popor și Sambata Morților, fiind o zi foarte importanta pentru creștini, deoarece se face pomenirea celor care nu mai sunt printre noi. Este sarbatorita pe data de 5 noiembrie și sunt legate multe superstiții de aceasta. Superstiții…

- Moșii de toamna 2022: cand va fi Sambata Morților in acest an. Tradiții, superstiții, obiceiuri Moșii de toamna 2022: in ziua „Mosilor de toamna” se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta și sub denumirea de Sambata Morților. In aceasta zi se fac rugaciuni pentru comemorarea celor plecați dintre…

- Moșii de toamna 2022: Cand pica Sambata Morților și care sunt principalele tradiții și obiceiuri Moșii de toamna 2022 este sarbatoarea cu ocazia careia creștinii ortodocși merg la biserica pentru a da de pomana pentru sufletele celor trecuți in neființa. Pe ce data pica Sambata Morților, care sunt principalele…

- Joi e zi de sarbatoare cu cruce neagra in calendarul creștin! Sfantul Mucenic Teodosie de la Brazi este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana.Sfantul Sinod a hotarat canonizarea sa, care a avut loc la 5 octombrie 2002, la Manastirea Brazi din județul Vrancea. Sfantul Mucenic Teodosie s-a nascut in prima…

- Mosii de toamna 2022 este sarbatoarea extrem de importanta pentru romani. In aceasta zi, ne rugam pentru toți cei care au plecat dintre noi. Cand va avea loc aceasta sarbatoare anul acesta si ce trebuie sa faci de Sambata Morților

- In data de 5 septembrie creștinii ortodocși sarbatoresc ziua Sfantului Proroc Zaharia.Sfantul profet Zaharia și Elisabeta au fost parinții sfantului profet Ioan Botezatorul. Aceștia erau descendenții lui Aaron: Sfantul Zaharia, fiul lui Barach, era preot in Templul Ierusalimului, iar Sfanta Elisabeta…