- Peste 100 de persoane fosti locuitori sau urmasi ai unor familii care au locuit in Geamana din comuna Lupsa s-au intalnit duminica, 12 august, pentru prima data de la momentul disparitiei satului lor.

- Traditia se pastreaza cu sfintenie, si din mosi -stramosi, satul Gorgota din comuna damboviteana Razvad imbraca haine de sarbatoare pe 6 august cand biserica praznuieste Schimbarea la fata a Domnului. Ca in fiecare an, pe data de 6 august, in Poiana Zborului din satul Gorgota a fost mare sarbatoare.…

- Pe 4 august, locuitorii cartierului Danuțeni din Ungheni iși vor sarbatori hramul. Cu acest prilej, Pirmaria Ungheni a decis sa le organizeze și o Hora de sarbatoare – incepand cu ora 18.00. Invitați speciali: interpreții d emuzica populara, frații Ion și Veaceslav Binzari. Evenimentul va avea loc la…

- Ca in fiecare an, pe data de 6 august , in Poiana Zborului din satul Gorgota,comuna dambovițeana Razvad va fi mare sarbatoare. Din mosi –stramosi , satul Gorgota din comuna damboviteana Razvad imbraca haine de sarbatoare pe 6 august cand biserica praznuieste Schimbarea la fata a Domnului. Cu mic…

- Voie buna și distracție pe cinste la Caușeni. Localnicii au sarbatorit, ieri, hramul orasului, care a marcat 523 de ani de la prima atestare. Cu aceasta ocazie, autoritațile locale le-au organizat mai multe evenimente.

- Hramul Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava dimpreuna cu cel al Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iasi sunt cele mai cunoscute si reprezentative sarbatori religioase ortodoxe, cu o veche traditie nationala si care contribuie la unitatea noastra de credinta in Hristos, unind ...

- Localnicii, dar și invitații vor petrece cu ocazia zilelor comunei. In prima zi, scena ii va aparține renumitului solist din Serbia, Dragan Kojic Keba. The post Mare sarbatoare intr-o comuna timișeana. Sunt invitați Dragan Kojic Keba, Mircea Baniciu, Compact și Weekend Bandits appeared first on Renasterea…

- 1 Iunie este Ziua Internationala a Copilului, zi in care ii sarbatorim pe cei mici. Este ziua in care toti copiii ar trebui sa se simta bine, sa primeasca cadouri, sa se distreze impreuna. In aceasta zi, fiecare dintre noi isi aminteste de momentele frumoase ale copilariei, intorcandu se cu gandul in…