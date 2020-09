Stiri pe aceeasi tema

- Imprumuturile, ca instrument financiar, sunt folosite de 8,1% dintre gospodarii, acestea fiind contractate in principal pentru cumpararea in rate, inclusiv prin leasing, a unor bunuri de tipul autoturismelor, echipamentului tehnic si electronic, etc, in proportie de 54,2%, potrivit unei cercetari…

- Franta a inregistrat in ultimele 24 de ore 10.561 de cazuri noi de Covid-19, depasind pentru prima oara pragul de 10.000 de cazuri, potrivit datelor publicate sambata de autoritatile din domeniul sanatatii, transmite Reuters.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu,…

- Echinoctiul de toamna are loc atunci cand Soarele traverseaza Ecuatorul din emisfera nordica in cea sudica, scrie Agerpres. In emisfera nordica, echinoctiul de toamna are loc in momentul in care longitudinea aparenta a Soarelui este de 180 grade. In aceasta zi, in emisfera australa incepe primavara. …

- Ziarul Unirea Luna septembrie: Datini, tradiții și obiceiuri romanești in anotimpul roadelor Luna septembrie: Datini, tradiții și obiceiuri romanești in anotimpul roadelor Toamna incepe de la Sfanta Maria Mica, 8 septembrie, in tradiția populara și dureaza pana la Sf. Nicolae, 6 decembrie. Cand tuna…

- Crestinii ortodocsi, dar si romano- si greco-catolicii praznuiesc astazi Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, o sarbatoare care face trimitere la momentul in care ucenicii Mantuitorului, aflati pe Muntele Taborului, The post Mare sarbatoare religioasa: Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos. Tradiții,…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc Schimbarea la Fata a Domnului, o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insusi. Sarbatoarea, numita in popor Pobreajenul, e despartirea de vara, potrivit volumului ”Spatiul si timpul in traditiile romanesti”(Paideia, 2018).Citește…

- Pe lânga sarbatoarea religioasa, Ziua de 29 iunie, când Biserica îi praznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, este o data importanta și din punct de vedere al credințelor populare. Cine sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel? Sfinții Petru și Pavel au fost doi dintre…

- Ioan Popescu La Biblioteca Judeteana ”Nicolae Iorga” din Ploiesti a avut lansarea carții ”Sarbatori. Tradiții in Romania. Insemnari de reporter”, realizata sub egida Editurii Uniunii Ziaristilor Romani 2020, autor Elena Trifan, profesor de limba romana, poet, cronicar, reporter, fotoreporter, membru…