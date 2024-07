Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dobrescu i-a cerut public iertare Cristinei Cioran și și-a exprimat dorința de a se intoarce la familie. Fostul iubit al vedetei susține ca și-a dat seama de greșelile facute.Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, iși recunoaște greșelile și iși exprima dorința sa reintregeasca familia.…

- Zi importanta in familia lui Radu Valcan! Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția sa il sarbatoresc pe mezinul familiei. Fiul lor, Adrian, a implinit 3 ani. Ce mesaj emoționant a transmis mama lui prin intermediul rețelelor de socializare.

- Zi de sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiica manelistului și a Alinei Marymar a implinit un an! Cei doi o sarbatoresc, astazi, pe micuța Anastasia! Este o zi foarte speciala in familia lui Tzanca Uraganu și a Alinei Marymar.

- Cristina Cioran a facut prima declarație, dupa ce fostul iubit, Alex Dobrescu, și-a exprimat dorința de a o recupera pe vedeta și fetita lor, pentru a forma din nou o familie. Actrița insa, are un sfat pentru fostul ei partener, care nu și-a mai vazut fata de trei luni, din cauza ordinului de restrictie…

- Tragedie in Salaj, unde o fetița de numai 3 ani a murit dupa ce parinții ei au spalat-o cu o soluție de deparazitare pentru oi. Sora ei in varsta de 8 ani este acum internata in stare grava.Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz, insa nu este singura tragedie de acest fel. In ultimele 4 luni,…

- ”O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata, in aceasta seara, de la Galati la Cluj-Napoca cu ajutorul a doua aeronave SMURD. Micuta a fost diagnosticata cu o afectiune cardiaca, fiind necesar transferul acesteia de urgenta la Cluj-Napoca, pentru continuarea investigatiilor…

- Momente cumplite pentru familia Raisei, fetița de doi ani din Dolj. Parinții se pregatesc sa o in inmormanteze maine, de Ziua Copilului. Mama ei spune ca nu mai are liniște de cand a aflat ca verișorul și-a recunoscut fapta.

- Au aparut primele imagini cu fetița de patru ani și bunica ei, care au murit in Calarași, dupa ce au mancat pește. Cele doua urmeaza sa fie conduse pe ultimul drum de familie, in ajunul Paștelui. Familia lor va avea cele mai dureroase sarbatori de pana acum.