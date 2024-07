Stiri pe aceeasi tema

- Toni Kroos (34 de ani) a transmis un mesaj emoționant dupa ce jucat ultimul meci oficial din cariera. Acesta și-a incheiat cariera de fotbalist. Mijlocașul și-a anunțat surprinzator retragerea in primavara, iar infrangerea cu Spania, scor 1-2, a fost ultimul meci din cariera lui. Sambata, 6 iulie, Toni…

- Adela Popescu, in varsta de 37 de ani și Radu Valcan, in varsta de 47 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna trei copii și o casnicie reușita. In cadrul unui interviu acordat recent, prezentatoarea TV a dezvaluit de ce nu vrea sa lucreze impreuna cu soțul ei.Prezentatorul…

- Romania a fost eliminata din optimile EURO 2024 de Olanda, scor 3-0. Cu toate acestea, „tricolorii” pleaca cu capul sus! De altfel, unul dintre jucatorii care s-a remarcat la acest Campionat European a fost portarul Florin Nița, care tocmai a implinit varsta de 37 de ani. Portarul Romaniei a avut cateva…

- Florin Nița iși sarbatorește ziua de naștere astazi. Soția fotbalistului este alaturi de el in fiecare moment, iar pentru a marca aniversarea i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alaturi de o fotografie dupa finalul meciului de la Euro 2024.

- Este doliu imens in Romania! Marea actrița Ileana Stana Ionescu a incetat din viața la 87 de ani. Vestea trista a fost data de actrița Alexandra Velniciuc și de prezentatoarea Iuliana Marciuc. Ulterior, Teatrul Național București a confirmat informația. Și Paul Surugiu-Fuego a transmis un mesaj de condoleanțe…

- Sasha, fiul lui Theo Rose, a implinit un an pe 14 iunie, iar cu aceasta ocazie, mama lui i-a transmis un mesaj emoționant, postand și un video scurt in care micuțul apare alaturi de tatal lui, Anghe Damian.Theo este foarte activa și pe rețelele de socializare, acolo unde pastreaza frecvent legatura…

- Mihai Dragomir este marele caștigator al sezonului 13 de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a indeplinit visul cu care a trait timp de șase ani, inca de cand a pașit pentru prima data la Chefi la cuțite. Tanarul a transmis un mesaj emoționant!

- Familia lui Costel Corduneanu trece prin momente grele. Vineri s-au implinit doua saptamani de cand interlopul a fost inmormantat, iar cei dragi iși revin cu greu dupa moartea lui. Aceasta perioada este și mai dificila, asta pentru ca este și primul Paște fara cel mai important lider al clanului. Ieri,…