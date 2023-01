Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel și Haziran au prezentat fanilor din mediul online noul membru al familiei. El au observat ca fiului lor ii place foarte mult și, astfel, il vor ajuta sa se dezvolte mai mult și mai repede.

- Mama fostului președinte de stat, Igor Dodon, Galina Dodon iși sarbatorește astazi 1 ianuarie, ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, fostul șef de stat a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu intraga familie, insoțita de un mesaj de felicitare. „La Mulți Ani, mama!”, a scris Dodon.

- Kely Nascimento, fiica lui Pele, 82 de ani, a postat, miercuri, 28 decembrie, pe Instagram, o noua fotografie facuta in spitalul Albert Einstein din Sao Paolo, in care este internat fostul mare fotbalist brazilian, noteaza site-ul postului Globo . In imagine, apar Kelly, Flavia, una dintre surorile…

- Rasturnare de situație in cazul jurnalistul american care a murit la Campionatul Mondial de Fotbal, in timpul partidei Argentina – Olanda. Familia a suspectat ca a fost ucis pentru ca ar fi purtat un tricou cu steagul comunitații LGBTQ, dar medicii au terminat autopsia și au comunicat motivul decesului.…

- Mihai și Elwira Petre formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri, avand și doua fiice, Catinca și Ariana. Fiica cea mare a implinit, astazi, 10 ani. Parinții au surprins cateva imagini emoționante și au scris un mesaj frumos, special pentru Catinca.

- Fiul Ozanei Barabancea a implinit 22 de ani, iar mama sa este in culmea fericirii. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu aceasta ocazie. Fanii au reacționat rapid și au lasat o mulțime de comentarii in care ii faceau cele mai frumoase urari baiatului.

- Mircea Cartarescu este considerat cel mai premiat și apreciat scriitor roman contemporan, fiind o persoana publica celebra in Romania. Cu toate acestea, scriitorul a preferat, intotdeauna, sa-și țina viața privata și familia departe de lumina reflectoarelor. Cum arata soția și cei doi copii ai autorului.…

- Zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu! Fiica vitrega a vedetei iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 25 de ani. Soția lui Madalin Ionescu i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat o fotografie.