Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19, dupa ce a invins formatia Portugaliei, in finala mica, cu scorul de 39-32, in sala din Pitești. Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, fiind conduse doar in doua randuri, cu 2-1 si 3-2. Romania,…

- Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus, pe DN 68, intre Caransebes si Hateg, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.Accidentul…

- Oțelul Galați și UTA Arad au remizat, scor 1-1, in primul meci al noului sezon de Superliga. Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul „Batranei Doamne” a analizat partida de la Galați. Tehnicianul „textiliștilor” a spus ca elevii lui au facut mai multe greșeli. S-a declarat nemulțumit de felul in care…

- REȘIȚA – Chiar daca o parte dintre sportivi sunt in vacanța, mai sunt atleți reșițeni care iși continua pregatirea pentru ca vor participa in aceasta vara la cateva competitii internaționale! „Trei dintre marsaluitorii nostri raman in pregatire și ma refer aici la Sorana Țuțu, care participa pana in…

- Romania U19 s-a calificat fantastic in semifinalele Campionatului European de handbal feminin organizat la Pitești și Mioveni, dupa o victorie cu Elveția U19, scor 41-36. Tricolorele aveau nevoie de o victorie, un egal, chiar și o infrangere la cel mult 6 goluri pentru a obține biletul pentru „careul…

- Prezența UDMR la guvernare este garanția relațiilor bune dintre Romania și Ungaria (presa maghiara)Apropiata rotație premierilor face ca tensiunea sa creasca in cadrul Coaliției. In acest context se vorbește chiar și de ieșirea UDMR de la guvernare daca iși va pierde din puterea pe care o are deja.…

- Cum a putut economia romaneasca sa o depașeasca pe cea a Ungariei? (presa maghiara)Datele macroeconomice publicate deunazi au provocat in țara un oarecare șoc. Potrivit datelor, in privința PIB-ului pe cap de locuitor, Romania a depașit acum Ungaria in mod incontestabil. CITESTE SI Presupusa…

- Sportiva Andreea Beatrice Ana s-a calificat, miercuri, in finala categoriei 55 kg, la Campionatul European de la Zagreb. Citește și: Cristian Gentea: „Declar oficial deschis Bazinul Olimpic din Pitești! Sa fie intr-un ceas bun!” Ana a invins-o in semifinale, cu 10-4, pe poloneza Katarzyna Krawczyk.…