- Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeana pe 1 februarie, insa perioada de tranzitie post-Brexit se intinde pana pe 31 decembrie 2020. Intre timp, britanicii poarta negocieri cu UE pentru reglementarea relatiilor bilaterale dupa expirarea tranzitiei, in ianuarie 2021. La ora actuala, oficialii europeni…

- In iulie 2019, Bentley Continental GT devenea cel mai rapid model de serie de la Pikes Peak. Pentru a sarbatori acel moment, oficialii britanici au lansat anul trecut o ediție speciala Continental GT care va fi dezvoltata in doar 15 unitați. Britanicii anunța acum ca producția ediției "Pikes Peak" a…

- VentilatorChallengeUK a anuntat ca prin productia sa a marit de peste doua ori stocul de ventilatoare aflate la dispozitia National Health Service (NHS). Consortiul, format pe baza non-profit de companii precum Ford, Airbus, McLaren si Rolls-Royce, anuntase in luna mai ca va mari productia in eventualitatea…

- Are 32 de ani și a fost prezentata astazi, de liderii locali, drept o importanta „achiziție” pentru PSD Buzau, urmand a candida pe lista C.L.M., la alegerile locale. Dupa mai mulți ani petrecuți peste hotare, unde a studiat in Marea Britanie și Germania, Oana Matache a ales sa revina in țara, la Buzau,…

- Reprezentanții Skoda au anunțat ca uzina din Mlada Boleslav a asamblat 3 milioane de motoare din seria EA211. Producția acestor unitați a debutat in 2012, iar in prezent, circa 800 de angajați Skoda asambleaza 1.900 de exemplare/zi. Conform oficialilor din Mlada Boleslav, capacitatea de producție este…

- Fabrica Nissan din Marea Britanie a fost repornita in aceasta saptamana, iar primul vehicul ce a parasit liniile de producție dupa o lunga perioada de inactivitate a fost un Nissan Juke. Constructorul susține ca au fost necesare sute de ore de pregatire pentru ca angajații sa se intoarca in siguranța…

- Marea Britanie va atinge miercuri un punct de cotitura, in conditiile in care se vor implini doua luni consecutive in care tara nu a utilizat carbune pentru productia de electricitate, cea mai luna perioada inregistrata de la debutul revolutiei industriale, a informat National Grid, operatorul retelei…

- Multe unitați de producție din Romania și-au incetat operațiunile la scurt timp dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19, pentru a proteja angajații impotriva raspandirii virusului. Cu toate acestea, lunile martie și mai sunt doua dintre cele mai importante luni din an pentru producție, impulsionate de…