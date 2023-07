Sărbătoare în trei, la Phenian Serghei Șoigu a coborat ieri din avion direct pe covorul roșu intins de nord-coreeni pe pista aeroportului din Phenian. „Bine ați venit, tovarașe ministru al Apararii al Federației Ruse, Serghei Șoigu”, au scris gazdele pe un uriaș banner roșu. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

