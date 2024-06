Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe jucatorii echipei de fotbal a Romaniei, dupa meciul intens de miercuri seara de la Frankfurt, unde naționala Romaniei a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in „optimi”.„Felicitari echipei naționale de fotbal pentru calificarea in optimile de finala…

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 clasandu-se pe primul loc in Grupa E! Bucuria a fost pe masura la finalul partidei, iar imaginile derulate pe gazon, la Frankfurt, sunt istorice pentru fotbalul romanesc! Nu e vis, e realitatea la care doar am visat…

- 90 de minute mai despart echipa nationala de fotbal a Romaniei de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania Astazi, 26 iunie 2024, de la ora 19.00, la Frankfurt in direct la Pro TV , tricolorii sustin ultimul meci din grupa E, contra Slovaciei.Nationala lui…

- Slovacia - Romania, ultimul meci al „Tricolorilor” in Grupa E la EURO 2024, este programat astazi, 26 iunie, de la ora 19:00, la Frankfurt. Partida este decisiva pentru calificarea in optimile Campionatului European de Fotbal.

- Mijlocașul Rapidului, Jakub Hromada, spera ca Romania și Slovacia sa mearga impreuna in „optimile” EURO 2024. Internaționalul slovac a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre ultimul duel din faza grupelor pentru cele doua echipe naționale. Romania va juca impotriva Slovaciei miercuri,…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…