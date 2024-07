Stiri pe aceeasi tema

- Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști romani și abia ce a devenit bunic. A implinit 75 de ani, este de profesie arhitect, dar are amintiri din cariera de artisti pe care a imbrațișat-o din tinerețe pentru șapte vieți. Este Mircea Baniciu, sarbatoritul zilei de astazi. Nascut la 31 iulie 1949…

- Recent, in capitala Austriei s-a desfașurat evenimentul „Salieri & Mozart” International Festival, organizat de Austrian Imperial Arts Vienna și Jin Wang Academy. Proiectul a cuprins masterclass-uri de dirijat și canto și un Concurs International de Canto. Mezzosoprana Aura Twarowska, lector universitar…

- La multi ani, Ionuț Fulea! Indragitul interpret de muzica populara implineste 53 de ani La multi ani, Ionuț Fulea! Indragitul interpret de muzica populara implineste astazi 53 de ani Indragitul interpret de muzica populara, Ionuț Fulea, s-a nascut pe 17 iulie 1971, in Sebeș, județul Alba, iar astazi…

- Finalul festivalul Studențesc ISWinT (International Student Week in Timișoara) va fi marcat cu o parada care celebreaza diversitatea culturala a studenților. Parada are loc in data de 30 iulie și participanții vor porni din Complexul Studențesc.

- Consulatul Germaniei la Timișoara organizeaza pentru a treia oara o serie de concerte de muzica clasica cu arii din opere și operete, interpretate de soliștii vocali BelVoce, care vor avea loc la Timișoara, Arad și Reșița in perioada 30 iunie-4 iulie. Alte doua concerte, in Biserica Sfanta Ecaterina…

- Inovarea in domeniul dronelor prinde aripi in Romania, unde se desfașoara proiecte menite sa revoluționeze diverse sectoare, cu accent pe agricultura. Potrivit ministrului Economiei, Radu Oprea, unul dintre aceste proiecte de varf este cel referitor la o „drona romaneasca pentru agricultura”, in colaborare…

- Sarbatoare la Apa Canal 2000 S.A. Pitești: 3 iunie 2024 – Piky implineste 21 ani Se implinesc 21 ani de cand societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti deruleaza Programul Educational Piky sub motto-ul: „Apa inseamna viața, prețuiți-o și nu o risipiți!”, in data de 3 iunie fiind ziua lui Piky, mascota societatii,…

- Vineri seara, Vlady Cnejevici, Teo Boar și Dorin Andone – membrii formației Trupa cu Valoare Adaugata – au susținut un spectacol plin de culoare pe malul Begai, la Porto Arte, unde sub genericul Sunt un frate tanar au readus in memoria publicului cantecele și poeziile interpretate de Florian “Moțu”…