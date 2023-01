Stiri pe aceeasi tema

- Deși are dintotdeauna renumele de „zgarcit”, Dan Negru a adunat o avere impresionanta in cei 25 de ani de televiziune. Prefera sa spuna despre el ca este cumpatat și vizionar, nu zgarcit, insa aceste doua calitați l-au ajutat sa faca mulți bani. Dan Negru este unul dintre cei mai de succes oameni de…

- REȘIȚA – Ediția de anul acesta a Festivalului European de Teatru s-ar putea juca și la Reșița. Asta deoarece festivalul se ține in fiecare an in alta țara, iar in 2023 este randul Romaniei, intrucat da și capitala europeana a culturii! De aceea, dupa deschiderea de la București, din data de 6 mai, trei…

- Formația Garaboncias a activat in Timișoara intre anii 1976 și 1981, sub egida Casei de Cultura a Studenților. Grupul realiza in mod regulat inregistrari la Televiziunea Romana, precum și la Casa de discuri Electrecord. Intr-un timp relativ scurt dupa inființare, grupul a ajuns printre cele mai bine…

- Formația Garaboncias a activat in Timișoara intre anii 1976 și 1981, sub egida Casei de Cultura a Studenților. Grupul realiza in mod regulat inregistrari la Televiziunea Romana, precum și la Casa de discuri Electrecord. Intr-un timp relativ scurt dupa inființare, grupul a ajuns printre cele mai bine…

- Adrian Dinu Schwartz, fondatorul trupei ABRA, implineste astazi 64 de ani, ocazie cu redacția PRESSALERT.ro ii ureaza La Multi Ani! Formatia timisoreana a fost creata in 1984 și a avut parte de o serie de concerte in toata tara, in special in mediile studentesti și inregistrari la radio-televiziune,…

- Ancheta DNA in dosarul in care Ioan Nasleu a fost trimis in judecata recent pentru trafic de influența a mai lamurit un aspect – situația apartamentului din București unde, cand acesta era director la Piețe SA, a trimis din Timișoara mai mulți muncitori pentru a face diverse lucrari cu mașina societații,…

- Tavi Iepan implinește astazi frumoasa varsta de 64 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Desi a cochetat pentru scurt timp cu chitara inca de la varsta de sapte ani, fondatorul trupei Rezident Ex, a devenit indragostit de muzica dupa ce parintii sai i-au interzis…

- Un celebru medic diabetolog din Timișoara nu mai este printre noi. Prof. univ. dr. Gheorghe Sorin Bacanu, o adevarata somitate in domeniu, a parasit aceasta lume la frumoasa varsta de 96 de ani. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat ii deplang trista desparțire de aceasta lume. „Facultatea de Medicina…