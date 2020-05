Ziua Europei are o semnificație aparte in familia trupei timișorene JazzyBIT, avand in vedere faptul ca astazi pianistul Teodor Pop implineste 36 de ani, ocazie cu care și colectivul Pressalert.ro ii ureaza un sincer „La Multi Ani!” Component al trupelor timișorene JazzyBIT și Quo Vadis, artistul s-a indragostit de pian la varsta frageda de 4 […] Articolul Sarbatoare in familia trupei timișorene JazzyBIT: La mulți ani, Teodor Pop! a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .