Stiri pe aceeasi tema

- Symphony of the Seas este considerata ca fiind una dintre cele mai mari nave din lume. O artista din Cluj si-a luat inima in dinti si s-a aventurat cu familia pentru prima data intr-o croaziera.

- Andra și Catalin Maruța se afla zilele acestea intr-o vacanța departe de Romania. Nu au plecat la distracție și la relaxare singur, sunt insoțiți de copiii lor, David și Eva Maruța. In urma cu cinci zile, Andra, Catalin Maruța, David și Eva s-au imbarcat in avion in Romania, cu destinația Spania. Acolo…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au sarbatorit ieri, 18 iulie, fetița. Fosta prezentatoare de televiziune și fostul iubit au fost alaturi de Ema, care a implinit doi ani. Pe rețelele de socializare, Cristina Cioran a postat mai multe fotografii de la aniversarea Emei. Vedeta apare in brațe cu fiica…

- Celia i-a atras atenția Roxanei Nemeș, dupa ce cantareața și-a prezentat pe Instagram casa de un milion de euro pe care și-a decorat-o dupa bunul plac. Roxana a spus ca a „investit tot sufletul” in noua locuința, iar Celia considera ca „niciun bun sufletesc nu merita” sufletul artistei și al soțului…

- Vedeta pop Britney Spears a reacționat luni, 11 iunie, printr-un mesaj publicat pe Instagram, dupa ce familia acesteia a transmis ca ar putea avea aceeași soarta tragica ca a cantareței Amy Winehouse.

- Este o dubla sarbatoare in familia Lidiei Buble! Astazi iși sarbatoresc ziua de naștere atat sora ei, Dana Buble, cat și mama lor. Ei bine, cu ocazia acestei zile speciale, artista a facut mai multe postari emoționante pe rețelele personale de socializare. Iata ce a pus cantareața pe Instagram pentru…

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…

- Laura Cosoi a fost nașa de botez in ziua in care Smiley, cantarețul cu care actrița a avut o relație mulți ani de zile, s-a casatorit cu Gina Pistol. Vedeta a trait și ea emoții puternice. Ieri, Smiley și Gina Pistol s-au casatorit dupa o relație de șapte ani de zile, ieri, 27 mai. Cei doi au devenit…