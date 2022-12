Stiri pe aceeasi tema

- Mihai și Elwira Petre formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri, avand și doua fiice, Catinca și Ariana. Fiica cea mare a implinit, astazi, 10 ani. Parinții au surprins cateva imagini emoționante și au scris un mesaj frumos, special pentru Catinca.

- Fiul Ozanei Barabancea a implinit 22 de ani, iar mama sa este in culmea fericirii. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu aceasta ocazie. Fanii au reacționat rapid și au lasat o mulțime de comentarii in care ii faceau cele mai frumoase urari baiatului.

- Dubla sarbatoare in familia actriței! Bunicii Andreei Ibacka iși sarbatoresc ziua de naștere in aceeași zi și cei doi au implinit 85 de ani. Actrița le-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat cateva fotografii cu cei doi.

- Sarbatoare mare in familia lui Feli! Cantareața se bucura de un succes colosal pe plan profesional și se poate mandri cu familia ei frumoasa. Feli a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu fiica ei, Nora Luna, care astazi a implinit frumoasa varsta de patru ani. Iata ce mesaj emoționant…

- Zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu! Fiica vitrega a vedetei iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 25 de ani. Soția lui Madalin Ionescu i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat o fotografie.

- Sarbatoare mare in familia juratului de la Te cunosc de undeva! Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicai Davidescu, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul a postat o serie de fotografii cu fiica lui, dar și cu soția alaturi de un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Sarbatoare mare in familia lui Alex Bodi! Chaqueline, fiica lui cea mare, iși sarbatorește ziua de naștere, iar afaceristul i-a organizat o petrecere alaturi de familia lui in Spania. Alex Bodi a postat o fotografie cu micuța lui, dar și un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale.

- Andreea Popescu are acasa doi copii și inca unul pe drum, iar azi o sarbatorește pe micuța Anastasia. Fiica fostei dansatoare a Deliei Matache a implinit un an, iar mama ei i-a transmis o urare emoționanta in mediul online.