Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de arheologi au gasit in Georgia un dinte cu o vechime de 1,8 milioane de ani, apartinand unei specii timpurii de oameni. Descoperirea intarește teoria conform careia in regiune ar fi existat una dintre cele mai vechi asezari umane preistorice din Europa, relateaza Reuters.

- Formatia feminina din elita a Politehnicii Timisoara nu si-a pus decat problema scorului final in prima runda cu rivala vestica Piros Security Protect, din Arad. Jocul de ieri seara de pe „Stiinta” s-a incheiat cu un neverosimil 11-0 pentru alb-violete. La pauza a fost 5-0 intr-un joc dominat cap-coada…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, afirma ca nu a existat in Partidul National Liberal o discutie referitoare la candidatii pentru functia de presedinte al tarii, insa admite ca, la acest moment, premierul Nicolae Ciuca este favorit pentru a deveni candidat. Ea exclude posibilitatea unor candidaturi…

- Afacerea cu ciuperci „diamante ale pamantului” poate sa aduca romanilor sume semnificative de bani. Culturile de acest tip de ciuperci sunt foarte cautate in Occident, insa in ultimii ani caștiga tot mai mult teren la noi in țara. Inclusiv turiștii se opresc in popasuri pentru a putea admira prețioasele…

- Cu saltele impraștiate, mancare adusa cu camioanele și protestatari care se dau drept legislatori, sute de adepți ai unui influent cleric șiit au campat duminica in interiorul Parlamentului irakian, dupa ce au daramat zidurile de securitate din jurul cladirii și au luat cu asalt cladirea in ziua…

- Dupa ce s-au folosit de el in campania electorala și i-au fost 15 luni colegi de Parlament, reprezentanții Alianței pentru Unirea romanilor trateaza drept „false” știrile care-l asociaza pe deputatul Nicolae Roman cu partidul. Asta in pofida faptului ca, inclusiv pe pagina Camerei Deputaților, demnitarul…

- Update: Ivan Martic tocmai a ajuns in cantonamentul Universitatii Craiova din Austria si s-a alaturat echipei. Universitatea Craiova continua miscarile de trupe, chiar daca perioada de cantonament din Austria este pe final. Dupa ce si-a asigurat defensiva prin aducerea lui Raul Silva, clubul alb-albastru…