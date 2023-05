Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare in familia foștilor concurenți de la Mireasa! Sese și-a sarbatorit ziua de naștere, iar soția lui l-a surprins cu un cadou special și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce fotografie a postat pe contul ei personal de Instagram!

- Sarbatoare in familia lui Ionuț Cercel! Selena, fiica cantarețului, iși sarbatorește ziua de naștere, iar soția lui i-a transmis o urare emoționanta micuței pe contul ei personal de Instagram. Iata cat de mare a crescut nepoata lui Petrica Cercel!

- Astazi este o zi importanta pentru Mihai Traistariu. Una dintre cele mai importante persoane din viața lui, fratele sau, Vasile, iși serbeaza astazi ziua de naștere. Ce mesaj emoționant a transmis artistul prin intermediul rețelelor de socializare, unde a și facut publice cateva fotografii din copilarie.

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Daminuța! Soția fostului fotbalist de la Dinamo București, in perioada anului 2010, iși sarbatorește ziua de nastre. Alaturi de Madalina, fostul jucator de fotbal are doi copii minunați, un baiat și o fetița. Ce mesaj i-a transmis Cristian Daminuța parteneri sale…

- Cine este soțul lui Carmen Grebenișan de la Survivor Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai apreciați influenceri din mediul online. Popularitatea ei a crescut considerabil dupa ce a participat la Asia Express alaturi de buna ei prietena, Alina Ceușan. In prezent, Carmen este concurenta la Survivor…

- Invierea Domnului, cea mai importanta sarbatoare a crestinatații, a adus omenirii speranta mantuirii si vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Creștinii ortodocși praznuiesc in aceasta duminica, Sfintele Pasti, cea mai veche si mai importanta sarbatoare a crestinatatii care, prin sacrificiul…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai urmarite influencerițe in mediul online. Blondina mai are un singur pas pana va ajunge la million de urmaritori pe Instagram. Și nu este de mirare ca o urmaresc atat de multe persoane! Alina abordeaza mai multe subiecte in mediul online, printre care și modul in…

- Brandușa Covalciuc Ciobanu nu iși mai sarbatorește ziua de naștere de cand a murit soțul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a spus care este motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!