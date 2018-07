Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci și noua, Biserica praznuiește pomenirea Sfantului Mucenic Calinic, cel din Gangra. Pe 29 iulie, credincioșii se inchina la Sfantul Mucenic Calinic, zis și cel neatins de flacari.

- Cum se intampla in fiecare an, pe 20 iulie, si in aceasta vineri credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Prorocul Ilie Tesviteanul, sfantul despre care in popor se spune ca este facator de minuni si aduce ploaia. Trecuta in calendarul ortodox cu cruce rosie, semn ca este una dintre marile sarbatori…

- Astazi creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfanta Fericita Agafia de la Manastirea Cușelauca - comunitatea Manastirii Cușelauca ii așteapta pe creștinii ortodocși la sarbatoarea Sfintei din Basarabia care este cinstita pe 22 iunie.

- E sarbatoare mare pe 10 iunie in calendarul ortodox. Biserica Ortodoxa Romana ii praznuiește pe Sfinții romani. Duminica a doua dupa Rusalii este denumita și Duminica Sfinților Romani.

- Astazi, crestinii ortodocsi praznuiesc Inaltarea Domnului, care cade mereu intr-o zi de joi, a 40-a zi, saptamana a VI-a, dupa Inviere. Desi este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas, s-a instituit un obicei ca, in aceasta zi, crestinii sa se salute cu „Hristos S-a Inaltat" si „Adevarat S-a…

- Crestinii ortodocsi tin cont de ziua de 8 Mai, fiind o zi cu insemnatate. Este praznuit sfantul Arsenie cel Mare. Exista si o rugaciune pe care acestia o spun pentru ca acest sfnt sa ii ajute in mantuirea sufletului si iertarea pacatelor.

- In 6 mai, creștinii ortodocși il pomenesc pe Sfantul si Dreptul Iov. El a trait in Avsitida, teritoriu intre Arabia si Idumeea. Tatal sau se numea Zaret, iar mama sa, Vosora. Persoana lui Iov este una istorica, nu este o legenda sau un mit. Despre existenta istorica a lui Iov ne certifica Iezechiel…

- Calendar ortodox 5 mai. Sfanta Mare Mucenita Irina este pomenita in calendarul crestin ortodox la 5 mai. Parintii ei, Liciniu si Licinia, erau oameni bogati. Liciniu era guvernator al provinciei. Ambii...