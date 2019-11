Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, afirma ca rezultatul înregistrat de candidatul PSD la prezidentiale nu este unul slab, el subliniind ca Viorica Dancila s-a luptat „formidabil” în conditiile în care „toata lumea a fost împotriva ei”, scrie…

- Gabriel Oprea a fost surprins de ziariști in sediul PSD imediat dupa apariția exit-poll-urilor care au consfințit infrangerea zdrobitoare a Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale in fața lui Klaus Iohannis, scrie g4media. Citeste si: Exit poll Sociopol. Klaus Iohannis a castigat alegerile…

- Presedintele PSD va sustine o conferinta de presa miercuri, 13 noiembrie, de la ora 20.00, la sediul central al partidului din Sos. Kiseleff. Aceasta a modificat de doua ori intalnirea, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu jurnalistii la sediul PNL.

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a afirmat, duminica seara, ca in urma numaratorii paralele in 231 din cele 331 de sectii din judet, Viorica Dancila a obtinut 37%, fiind urmata de Klaus Iohannis, cu 30%."In Gorj, la momentul acesta sunt 231 de sectii centralizate din 331 si Klaus Iohannis…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost daramat in Parlament. Cum alegerile anticipate sunt doar un slogan de campanie imbrațișat de aproape intreaga fosta Opoziție, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, se va ajunge la instalarea unui guvern de tranziție. Cel…

- 'Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul in care pun bilele respective. Guvernul Dancila nu e schilodit. Uitati-va in programul de guvernare si veti vedea ca eu, la Ministerul Agriculturii, n-am nicio…

- Liberalii au avut, marti seara, o discutie, la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, cu presedintele Klaus Iohannis, cu care au discutat despre campania electorala si planul demiterii Guvernului. Potrivit unor surse politice, PNL va depune motiunea de cenzura la sfarsitul saptamanii viitoare…