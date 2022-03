Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii sarbatoresc astazi Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gabriel a vestit-o pe Fecioara Maria ca-l va naște pe Iisus. Este zi de dezlegare la peste, adica toti credinciosii care tin post au voie sa manance specialitati din carne de peste. Puține sunt gospodariile in care nu miroase astazi…

- In prima zi a Postului Sfintelor Paști, Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, s-a aflat luni in mijlocul credincioșilor din localitatea Iclod, județul Cluj, informeaza mitropolia-clujului.ro. Cu acest prilej,…

- Creștinii ortodocși intra de azi, 7 martie, in Postul Paștelui, cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa. Acest post are o durata de 40 de zile, pana la sarbatoarea Invierii Domnului, care va avea loc pe 24 aprilie 2022. In aceasta perioada,…

- Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, a oferit duminica, 20 februarie, distincții și diplome de onoare tuturor celor care au avut un rol definitoriu in procesul de inființare a Școlii Primare „Sfantul Stelian” din Bistrița. Fii la curent cu cele…

- In data de 19 decembrie 2021 a avut loc concursul online, cu participare internaționala "Impreuna cu Hristos in lume, la inceput de mileniu III"- ediția a VI-a, etapa I "Hristos Se naște, slaviți-L!", desfașurat in cadrul Proiectului e Twiming "Limba, cultura și spiritualitate romaneasca", organizat…

- Calendar Ortodox pentru luna februarie 2022. Cand e cruce roșie și ce sfinți sunt praznuiți. Afla chiar acum care sunt cele mai importante sarbatori din luna februarie. Potrivit calendarotodox.ro, singura sarbatoare cu cruce roșie din luna februarie estea cea a Sf. Mc. Iordan si Gavriil, care sunt sarbatoriți…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Desi multa lume spune ca pe aceasta data este Sf. Ion, corect se spune, de fapt, Sf. Ioan, asa fiind el trecut in toate calendarele crestin-ortodoxe.Sfantul…

- TRADITII DE CRACIUN 2021. Sarbatoarea Craciunului inseamna, pentru mai toti locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, insa exista unele obiceiuri care variaza in functie de tara si de istoria fiecarui popor.Lingvistii nu s-au pus de acord cu privire la originea cuvantului…