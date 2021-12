Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a avut parte de o zi perfecta la implinirea a 100 de ani. Echipa a castigat la Astra si s-a mai oxigenat in clasament, in timp ce suporterii si cei de langa echipa au sarbatorit acasa intr-un mod special. Peluza Sud a creat propria petrecere pe stadionul „Dan Paltinisanu” si a…

- Etapa a 14-a a Ligii 2, antepenultima programata in acest an, a debutat joi, 17 noiembrie. Petrolul Ploiești a caștigat derby-ul cu Concordia Chiajna, ajungand la a 12-a victorie la rand, in campionat. Vineri nu a avut loc niciun meci, iar sambata, 20 noiembrie s-au disputat șase confruntari, in timp…

- Adversar greu pentru Politehnica in Cupa Romaniei. Deși putea pica la tragerea la sorți cu colega de eșalon FC Buzau sau cu Filiași din Liga 3, Politehnica va evolua impotriva echipei FC Argeș. Jocul se va disputa pe stadionul Dan Paltinișanu in jurul datei de 1 decembrie. Meciurile din sferturi Politehnica…

- Echipa FC Brasov a pierdut, scor 1-2, meciul disputat, sambata, pe teren propriu, in compania formatiei FC Hermannstadt, in etapa a XII-a a Ligii a II-a, conform news.ro Pentru FC Brasov a marcat Mihalcea, in minutul 25, din penalti, in timp ce pentru Hermannstadt au punctat Buhacianu '20…

- Echipa Steaua a incheiat la egalitate, scor 0-0, cu formatia Concordia Chiajna, in etapa a 12-a a Ligii a II-a, anunța news.ro. Partidele FC Viitorul Pandurii Targu Jiu - Metaloglobus, Dacia Unirea Braila - Poli Iasi, Unirea Slobozia - Unirea Constanta, FC Brasov - FC Hermannstadt au loc sambata,…

- Etapa a 11-a din Liga a 2-a debuteaza joi, 21 octombrie, de la ora 19:30, cu derby-ul Petrolul – CSA Steaua. Vineri, de la ora 15:30, FC Buzau va primi replica echipei Unirea Slobozia. Programul meciurilor din etapa a 11-a a Ligii a 2-a: joi, 21 octombrie 2021, ora 19:30Petrolul Ploiești – Steaua –…

- Liga a 2-a nu va avea programata etapa la finalul acestei saptamani, campionatul avand pauza pentru a doua oara in acest sezon pe perioada in care echipele naționale au meciuri oficiale sau amicale. Precedenta oprire a avut loc intre etapa a 5-a și a 6-a, iar urmatoarea, a treia, va avea loc in jurul…