Stiri pe aceeasi tema

- Alb-verzii nu au avut nicio emoție pe teren propriu in prima manșa a barajului de promovare in Liga a III-a. ACS Dumbravița e mai aproape de intaia prezența intr-un eșalon național dupa ce a invins-o clar pe Viitorul Șimian, scor 5-0. Caștigatoarea din județul Mehedinți e antrenata de fostul internațional…

- Datele centralizate de PAID - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor - arata ca numarul de locuinte cu asigurare oblgatorie la finalul anului trecut era de 1.693.006, reprezentand 18,96% din fondul locativ al Romaniei , intr-o usoara scadere fata de anul 2016. Repartizarea pe medii…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- In primul trimestru al anului, numarul de inmatriculari de noi initiative antreprenoriale a crescut cu 72,89% in Caras-Severin, cu 67,19% in Dambovita si cu 52,32% in Vrancea si a scazut cu 18,31% in Mehedinti, cu 17,41% in Gorj si cu 7,18% in Buzau, arata datele ONRC, centralizate de REGnet.ro.…

- Intr-o campanie de improspatare a activului de conducere, ieri, 17 aprilie, in cadrul ședinței Colegiului Județean al PMP Mehedinți, a fost numit in funcția de președinte interimar al organizației de tineret domnul Ion George Alexandru. Deși este extrem de tanar (nascut la 12.01.1991, in București),…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe Dunare, valabil pana in data de 20 aprilie, fiind vizate judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati. Sub cod portocaliu de inundatii sunt, de miercuri pana joi la ora 16.00, sectorul aval Gruia…

- Traim vremuri in care moda e la loc de cinste in preocuparile multora dintre noi, insa pentru o buzoianca aceasta nu e data de tendințele marilor case de profil, ci de ia romaneasca, pe care o poarta cu sfințenie și o prețuiește mai mult decat orice. Diana Toma are 39 de ani și o pasiune inedita: aceea…

- Disputat in aceasta dimineata pe terenul sintetic al Bazei Sportive "Unirea" din Cluj-Napoca, meciul din etapa a 19-a, din Liga a IV-a, dintre formatiile FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca si CSM Campia Turzii a fost castigat de catre echipa CSM-ului, cu scorul final de 4-2 (1-1). Read More...