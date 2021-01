OrtodoxeSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. DomnicaGreco-catoliceSf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. DomnicaRomano-catoliceSf. Severin, abateSfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 8 ianuarie.Sfantul Gheorghe s-a nascut in insula Cipru si avea un frate care a intrat in monahism, vietuind in Manastirea Koloman, din apropierea Iordanului.Dupa moartea parintilor sai, Sfantul Gheorghe a ajuns la o manastire din Creta, de aici s-a indreptat la Locurile Sfinte, si in cele din urma la fratele sau, la asezamantul in care acesta se nevoia. Staretul de…