- OrtodoxeSf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. GordieGreco-catoliceSf. pf. Malahia; Sf. m. GordiuRomano-catolicePreasf. Nume al lui Iisus; Sf. Genoveva, fc.Sfantul Proroc Maleahi este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 3 ianuarie.S-a nascut dupa intoarcerea din robia babiloniana, intr-un sat care…

- Atmosfera de sarbatoare la biserica Sfantul Ierarh "Petru Movila" din satul Dumbrava, municipiul Chișinau. Aproximativ 30 de copii din corul bisericii au susținut un concert de colinde, vestind astfel nașterea Domnului.

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din NicomidiaGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia sunt praznuiti de Biserica in ziua de 28 decembrie.Multimea aceasta de Sfinti Mucenici a suferit martiriul in timpul imparatului…

- 25 Decembrie – Nașterea Domnului (Craciunul): a treia mare sarbatoare dintre cele 12 praznice imparatești ale a lumii creștine In fiecare an, pe data de 25 decembrie, se sarbatorește Nașterea Domnului Iisus Hristos. Craciunul este una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinilor, care marcheaza de…

- Cu ocazia nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Asociația romanilor expulzați și refugiați in urma Dictatului de la Viena din 1940, filiala Carei, ureaza tuturor creștinilor un Craciun Fericit! Sa facem din sufletele noastre iesle calda si primitoare pentru pruncul Hristos. Sarbatori cu pace in suflet…

- Cartea Nașterii lui Iisus Hristos, care menționeaza stramoșii Domnului, și Sarbatoarea Zamislirii Fecioarei Maria de catre Sf. Ana, celebrata de curand in Postul Craciunului, ne arata ca Viața și istoria se țes in pantecele maicilor. „Biserica cea dumnezeiasca și mantuitoare in pantece incape…

- Credincioșii din Cluj sunt pur și simplu muți de uimire și s-au ingramadit sa vada icoana cu Iisus Hristos care lacrimeaza de aproximativ cinci zile. Icoana respectiva, care a impresionat pe toata lumea, se afla la o biserica din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. Iata ce au povestit preoții!

- OrtodoxeSf. doctori fara de arginti si facatori de minuni Cosma si Damian, cei din AsiaGreco-catoliceCosma si Damian, doctori fara plataRomano-catoliceToti SfintiiSfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 1 noiembrie.Sfintii Cosma si Damian erau frati,…