- OrtodoxeSf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)Greco-catoliceSf. cuv. Xenia; Sf. ep. Francisc de SalesRomano-catoliceSf. Francisc de Sales, ep. inv.Sfanta Cuvioasa Xenia, pomenita de Biserica Ortodoxa in ziua de 24 ianuarie, s-a nascut la Roma.Sfanta Xenia (Eusebia - numele de botez)…

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. TemistocleGreco-catoliceSf. m. Iuliana din NicomidiaRomano-catoliceSs. Petru Canisiu, pr. inv.; Mihea, profetSfanta Mucenita Iuliana este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 21 decembrie.Sfanta Iuliana a trait in timpul imparatului Diocletian…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea patimirii Sfintilor Mucenici ai lui Hristos: Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest.Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea rau credinciosilor imparati Diocletian si Maximian, a ducelui Lisie, care comanda ceata de osteni a limitaneilor…

- OrtodoxeSf. Mc. Mina, Ermoghen si EvgrafGreco-catoliceSf. m. Mina, Ermoghen si Eugraf; Fer. Anton DurcoviciRomano-catoliceFer. Anton Durcovici, ep. m.; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 10 decembrie.Acesti trei Sfinti…

- OrtodoxeOdovania praznicului Intrarii in biserica a Maicii Domnului; Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. MercurieRomano-catoliceSf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.Sfanta Mare Mucenita Ecaterina este pomenita in calendarul…

- OrtodoxeSf. Sfintiti Mc. Achepsima episcopul, Iosif preotul si Aitala diaconul; Asezarea moastelor Sf. Mare Mc. Gheorghe in LidaGreco-catoliceSf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala si IosifRomano-catoliceSs. Martin de Porres, calug.; Silvia, mamaSfintii Sfintiti Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul…