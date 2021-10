Sărbătoare 3 octombrie - Cruce cu roșu în calendarul ortodox OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistDuminica a 19-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 19 dR. Sf. ep. Dionisie Areopagitul. Fer. Bogdanffy SzilardRomano-catoliceDuminica a 27-a de peste anSs. Dionisie Areopagitul; Candida, m.; Ff. Constantin Ignatiu Bogdanffy, ep. m.; Crescentiu, pr. m.Sfantul Sfintit Mucenic Dionisie Areopagitul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 octombrie.S-a nascut in Atena, din parinti necredinciosi, intr-o familie bogata. A primit o educatie deosebita in orasul natal, pe care a desavarsit-o in Egipt.Sfantul Dionisie era cunoscut de societatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- OrtodoxeSf. intaia Mucenita si intocmai cu Apostolii Tecla;Sf. Cuv. Siluan AtonitulGreco-catoliceSf. m. TeclaRomano-catoliceSf. Gerard, ep. m.Sfanta Mucenita Tecla este pomenita in calendarul crestin ortodox la 24 septembrie.Sfanta Tecla era din Iconia, cetate din Asia Mica, iar atunci cand Sfintii…

- OrtodoxeSf. intaia Mucenita si intocmai cu Apostolii Tecla;Sf. Cuv. Siluan AtonitulGreco-catoliceSf. m. TeclaRomano-catoliceSf. Gerard, ep. m.Sfanta Mucenita Tecla este pomenita in calendarul crestin ortodox la 24 septembrie.Sfanta Tecla era din Iconia, cetate din Asia Mica, iar atunci cand Sfintii…

- Credinciosii respecta aceasta sarbatoare prin post si rugaciune. Sarbatoarea crucii de la 14 septembrie se leaga de un eveniment din secolul al IV-lea, dupa ce imparateasa Elena a gasit la Ierusalim, in anul 326 lemnul crucii pe care fusesera rastignit Mantuitorul Hristos, patriarhul Ierusalimului,…

- OrtodoxeTarnosirea bisericii Invierii din Ierusalim; Sf. Sfintiti Mc. Corneliu Sutasul si Ciprian, episcopul Cartaginei; Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian si ValerianGreco-catoliceSfintirea bisericii Invierii din Ierusalim; Sf. m. Corneliu SutasulRomano-catoliceSf.…

- OrtodoxeSf. Mc. Minodora, Mitrodora si NimfodoraGreco-catoliceSf. m. Minodora, Mitrodora si NimfodoraRomano-catoliceSf. Nicolae din Tolentino, pr.Sfintele Mucenite Minodora, Mitrodora si Nimfodora sunt pomenite in calendarul crestin ortodox la 10 septembrie.Aceste sfinte mucenite erau surori, originare…

- Sfântul Sfintit Mucenic Eutihie este pomenit în calendarul crestin ortodox la 24 august. Era din Sevastia, Palestina, si a trait în timpul Sfintilor Apostoli. Sfântul Eutihie, auzind despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, si-a lasat…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Eutihie; Sf. Mc. TationGreco-catoliceSf. ep. m. EutihieRomano-catoliceSf. Bartolomeu, ap.Sfantul Sfintit Mucenic Eutihie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 24 august.Era din Sevastia, Palestina, si a trait in timpul Sfintilor Apostoli.Sfantul Eutihie, auzind despre…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Hristina; Sf. Mc. ErmoghenGreco-catoliceSf. m. CristinaRomano-catoliceSs. Sharbel Makhluf, pr.; Cristina, fc. m.Sfanta Mare Mucenica Hristina este pomenita in calendarul crestin ortodox la 24 iulie.Sfanta Hristina a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211).A…