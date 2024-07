Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși marcheaza Aducerea moaștelor Sfantului Foca și ii pomenesc pe Sfinții Mucenici Trofim și Teofil, pe Sfinții Mucenici Apolinarie și Vitalie, episcopii Ravenei, pe Sfantul Mucenic Apolonie, episcopul Romei, pe Sfinții mucenici care au murit in Bulgaria in timpul imparatului Nichifor…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici: Manuil, Savel si Ismail.Acesti trei frati erau din Persida, si fiind trimisi de Valtan, imparatul persilor, pentru pace, in zilele lui Iulian Paravatul pe care l vazusera in Calcedon ca aducea jertfa la idoli si multi se trageau…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- Odata, in vremea persecutiei impotriva crestinilor care dura deja de cinci ani, Sf. Teodosia, in varsta de 17 ani, a vizitat prizonierii crestini condamnati in Pretoriumul din Cezareea, Palestina. Erau Sfintele Pasti si mucenicii vorbeau despre Imparatia lui Dumnezeu. Sf. Teodosia i-a rugat sa o pomeneasca…

- Un baiat din Londra care a murit la varsta de 15 ani din cauza leucemiei va deveni primul sfant milenial. Cunoscut cu numele „Influențatorul lui Dumnezeu”, Carlo Acutis a fost creditat cu o serie de miracole dupa moartea sa și acum este canonizat de Papa. Carlo Acutis, care a murit in 2006 la varsta…

- „Noua bebelusi a adus iepurasul in cele trei zile de Paste la maternitatea Spitalului Județean de Urgența Pitești! Viata, in sine, este un lucru fascinant, iar mai fascinanta decat ea, nu poate fi decat nasterea. Nasterea este, cu siguranta, cel mai frumos mod, prin care Dumnezeu ne face partasi la…

- PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ȘI DREPTMARITORILOR CREȘTINI DIN ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RADAUȚILOR Har, pace și ajutor de la preamilostivul Dumnezeu, iar de la noi arhiereasca binecuvantare! Preacuvioși și preacucernici parinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase,…

- Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o…